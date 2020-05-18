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Seyahat yasağı ne zaman kalkıyor? Seyahat yasağı olan iller hangileri?

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2020 12:27 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgını ile mücadele edilen Türkiye’de normalleşme adımları atılıyor ve alınan bazı önemler gevşetilirken bazı yasaklar da kaldırılıyor. Buna bağlı olarak seyahat yasağı ne zaman kalkacak merak ediliyor. Peki seyahat yasağı ile ilgili bir açıklama var mı ve şu an seyahat yasağı olan iller hangileri?

Seyahat yasağı ne zaman kalkıyor? Seyahat yasağı olan iller hangileri?

Koronavirüs salgınında normalleşme için atılan adımların başında bazı yasakların kalkması var ki seyahat kısıtlaması da buna dahil değil. Ancak henüz tüm şehirler için yasak kalkmış değil. Peki seyahat yasağı ne zaman kalkar ve şu an seyahat yasağı olan iller hangileri...

SEYAHAT YASAĞI NE ZAMAN KALKAR?

Henüz bu konuda resmi bir açıklama yok ama bugün yapılacak bakanlar kurulu toplantısından sonra şehirler arası seyahat yasağı ile ilgili açıklama yapılması bekleniyor.

Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak olmak üzere toplam 15 ilde ise şehir giriş-çıkış kısıtlaması uygulamasına 19 Mayıs Salı günü gece yarısına kadar devam edecek.

Uçuşların başlaması içinse Hürriyet’in haberine göre 28 Mayıs’ı beklememiz gerekiyor. Buna göre iç ve dış hat uçuşları kademeleri olarak başlayacak. Koronavirüs vakaları rakamlarına göre uçuşların başlaması haziran ayına da sarkabilir.

SEYAHAT YASAĞI OLAN İLLER HANGİLERİ?

Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak illerinde ise şehir giriş-çıkış kısıtlaması uygulamasına devam edilecek.

Bunun yanında Adana, Denizli, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Mardin, Ordu, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Trabzon, Aydın, Antalya, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla'da kara, hava ve deniz yoluyla giriş ve çıkış kısıtlamaları kaldırılmıştı.

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