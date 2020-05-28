HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Seyahat yasakları ile 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacak mı? Kritik kabine toplantısı başladı

Seyahat yasakları ile 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacak mı? Kritik kabine toplantısı başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2020 07:35 | Son Güncelleme

Koronavirüsle mücadele kapsamında Ramazan Bayramı nedeniyle alınan dört günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün toplandı. '65 yaş üstü ve 20 yaş altı için sokağa çıkma kısıtlaması devam edecek mi? Şehirler arası seyahat yasakları kaldırılacak mı?' soruları, kritik toplantı sonrası yanıt bulacak. Öte yandan bu hafta sonu da sokağa çıkma kısıtlamasının olup olmayacağı toplantıda netleşecek.

Seyahat yasakları ile 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacak mı? Kritik kabine toplantısı başladı

Yeni normale geçişin ele alınacağı son dijital kabine toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştiriliyor. Tüm gözler kritik toplantıya çevrilirken "Normalleşme sürecinde hangi yeni adımlar atılacak? Şehirler arası seyahat kısıtlaması kaldırılacak mı? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sürecek mi?" soruları yanıt bulacak.

KISITLAMALAR DEVAM EDECEK Mİ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, virüsle mücadeleye ilişkin ayrıntılara dair kabine toplantısında bir sunum yapacak. Bilim Kurulu'ndan gelen tavsiyeler değerlendirilecek. Kısıtlamaların devam edip etmeyeceği kabine toplantısında netleşecek.

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT KISITLAMASI

İstanbul, Ankara ve İzmir'in de bulunduğu 15 ilde ise giriş-çıkış yasağı daha önce alınan kararla 3 Haziran'a kadar uzatılırken, bu illerdeki vaka ve ölüm sayılarına göre seyahat yasağının belirlenen tarihte sona erdirilmesi planlanıyor. Olumsuz durumlara göre ise yasaklar devam edecek.

NİKAH SALONLARI, PİKNİK ALANLARI, RESTORANLARI...

11 Mayıs'ta başlayan normalleşme sürecinin ardından berberler, kuaförler ve AVM'ler kapıları açmıştı.

Kabine toplantısında nikah salonları, çay bahçeleri, piknik alanları, restoranlar, eğlence mekanları ve müzelerdeki durumun da gözden geçirilmesi bekleniyor.

KAMU ÇALIŞANLARININ DURUMU

Ayrıca, kamu çalışanlarının kurumlarında iş başı yapmalarına ilişkin takvim de kabine toplantısında değerlendirilecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Böceklerden koronavirüs geçer mi? Böceklerden koronavirüs geçer mi?
Azerbaycan bayrağının renklerine büründülerAzerbaycan bayrağının renklerine büründüler
Koronavirüs bir tek oraya ulaşamadı! Yoğun önlemler alınıyorKoronavirüs bir tek oraya ulaşamadı! Yoğun önlemler alınıyor

En Çok Okunan Haberler

Kısıtlamalar kaldırılacak mı? Kritik toplantı başladı

Kısıtlamalar kaldırılacak mı? Kritik toplantı başladı

Gece yarısı çok önemli açıklamalar: Kamuoyuyla paylaşılacak

Gece yarısı çok önemli açıklamalar: Kamuoyuyla paylaşılacak

Yasin, Danla Bilic'i kızdırdı: Hesabınla vedalaş!

Yasin, Danla Bilic'i kızdırdı: Hesabınla vedalaş!

Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si değişimi ve mini şortlu pozuyla gündem oldu

Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si değişimi ve mini şortlu pozuyla gündem oldu

Çin'den flaş karar! Kabul edildi

Çin'den flaş karar! Kabul edildi

Korkutan haberler geliyor! Her yerde ölümler azalırken...

Korkutan haberler geliyor! Her yerde ölümler azalırken...

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Buket Aydın ekranlara döneceği tarihi açıkladı

Buket Aydın ekranlara döneceği tarihi açıkladı

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

İçişleri Bakanlığı açıkladı! 47 bin 831 kişiye ceza yağdı

İçişleri Bakanlığı açıkladı! 47 bin 831 kişiye ceza yağdı

Bilim Kurulu üyesi: Aşı bulunana kadar devam edecek

Bilim Kurulu üyesi: Aşı bulunana kadar devam edecek

Diğer Haberler
Bingöl'de vatandaşlar 'meteor taşı' arıyor

Her yerde arıyorlar

Antalya'da karantina uygulanan mahallede gerginlik

Antalya'da karantina uygulanan mahallede gerginlik

Kocaeli’de, cuma namazı öncesi 150’şer bin maske ve seccade dağıtımı

Cuma namazı öncesi 150’şer bin maske ve seccade dağıtımı

Gaziantep Valisi Gül duyurdu! Koronavirüsle ilgili yeni tedbirler alındı

Koronavirüsle ilgili yeni tedbirler! Vali duyurdu

Vatandaşları olan bir kişiyi öldüren Afganistan uyruklu 6 kişi yakalandı

Vatandaşları olan bir kişiyi öldüren Afganistan uyruklu 6 kişi yakalandı

Türkiye '5 stratejik konuda' çalışma başlattı

'5 stratejik konuda' çalışma başlatıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.