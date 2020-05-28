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Seyahat yasakları ile 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacak mı? Kritik kabine toplantısı bugün

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2020 07:35 | Son Güncelleme

Koronavirüsle mücadele kapsamında Ramazan Bayramı nedeniyle alınan dört günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkalığında bugün toplanıyor. '65 yaş üstü ve 20 yaş altı için sokağa çıkma kısıtlaması devam edecek mi? Şehirler arası seyahat yasakları kaldırılacak mı?' soruları, kritik toplantı sonrası yanıt bulacak. Öte yandan bu hafta sonu da sokağa çıkma kısıtlamasının olup olmayacağı toplantıda netleşecek.

Seyahat yasakları ile 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacak mı? Kritik kabine toplantısı bugün

Yeni normale geçişin ele alınacağı kabine toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek. Tüm gözler kritik toplantıya çevrilirken "Normalleşme sürecinde hangi yeni adımlar atılacak? Şehirler arası seyahat kısıtlaması kaldırılacak mı? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sürecek mi?" soruları yanıt bulacak.

KISITLAMALAR DEVAM EDECEK Mİ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, virüsle mücadeleye ilişkin ayrıntılara dair kabine toplantısında bir sunum yapacak. Bilim Kurulu'ndan gelen tavsiyeler değerlendirilecek. Kısıtlamaların devam edip etmeyeceği kabine toplantısında netleşecek.

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT KISITLAMASI

İstanbul, Ankara ve İzmir'in de bulunduğu 15 ilde ise giriş-çıkış yasağı daha önce alınan kararla 3 Haziran'a kadar uzatılırken, bu illerdeki vaka ve ölüm sayılarına göre seyahat yasağının belirlenen tarihte sona erdirilmesi planlanıyor. Olumsuz durumlara göre ise yasaklar devam edecek.

NİKAH SALONLARI, PİKNİK ALANLARI, RESTORANLARI...

11 Mayıs'ta başlayan normalleşme sürecinin ardından berberler, kuaförler ve AVM'ler kapıları açmıştı.

Kabine toplantısında nikah salonları, çay bahçeleri, piknik alanları, restoranlar, eğlence mekanları ve müzelerdeki durumun da gözden geçirilmesi bekleniyor.

KAMU ÇALIŞANLARININ DURUMU

Ayrıca, kamu çalışanlarının kurumlarında iş başı yapmalarına ilişkin takvim de kabine toplantısında değerlendirilecek.

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