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Seyahate çıkarılan hayvanlar için dinlenme tesisleri kurulacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2019 15:18 | Son Güncelleme

TARIM ve Orman Bakanlığı, hayvan refahına yönelik Avrupa Birliği (AB) müktesebatına uyum çalışmalarının hız kesmeden sürdüğünü, bu kapsamda hayvanların uzun yolculuklarda dinlenmeleri amacıyla istasyonlar kurulacağını açıkladı.

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA)- TARIM ve Orman Bakanlığı, hayvan refahına yönelik Avrupa Birliği (AB) müktesebatına uyum çalışmalarının hız kesmeden sürdüğünü, bu kapsamda hayvanların uzun yolculuklarda dinlenmeleri amacıyla istasyonlar kurulacağını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Tarım ve Orman Bakanlığınca veteriner mevzuatının AB müktesebatına uyumu çerçevesinde yürütülen çalışmalardan birisini 'hayvan refahı' konusu oluşturuyor. Çiftlik hayvanlarının refahı, nakil ve kesim sırasındaki refah olmak üzere üç başlık altında yürütülen bu çalışmalardan hayvanların nakli sırasındaki refah şartlarına uygun olarak taşınması ve korunmasını belirleyen yönetmelikler zaman içinde yayınlanmıştı. Yönetmelikler ile nakil sırasında araçların taşıyacağı teknik ve sağlığa uygun asgari şartlar, refakat eden bakıcılar ile nakil araçlarının sürücülerinin sahip olması gereken yeterlilik belgeleri gibi işlemler ile denetim ve yaptırımları düzenleyen kurallar belirlendi.
KONTROL VE DİNLENME İSTASYONLARI KURULACAK
Ayrıca nakilde hayvan refahı için uzun yolculuklar sırasında hayvanların dinlendirilmesi, beslenmesi ve kontrol edilmesi amacıyla dinlendirme istasyonları kurulması planlandı. Bu çerçevede Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Kayseri, Sivas ve Edirne’de olmak üzere toplam 7 kontrol ve dinlendirme istasyonu kurulması çalışmaları devam ediyor. Ortalama 300 büyükbaş ile bin küçükbaş kapasiteli bu istasyonlardan Afyonkarahisar, Ankara, Kayseri ve Sivas illerinde yapılacaklar için projeler hazırlandı ve ihalesi için Milli Emlak Genel Müdürlüğüne bildirildi. Edirne’de yapılacak istasyon için arazi tahsis ve teslim işlemleri ise tamamlandı ve proje çalışmaları devam ediyor.
31 MİLYON 136 BİN HAYVAN SAĞLIK TARAMASINDAN GEÇİRİLDİ
Diğer ana başlıklardan olan çiftliklerdeki hayvan refahına yönelik olarak ise yine yönetmelikler ile hayvanların yetiştirildikleri koşulların asgari standartları belirlendi. Yönetmelikler ile hayvanların barındırıldıkları işletmelerin, genişlik, zemin, binaların yalıtımları ve ekipmanların özellikleri, kullanılan otomatik ve mekanik donanımların taşıması gereken özellikler, beslenme, hareket özgürlüğü ve hayvanlara uygulanması yasak olan prosedürler ortaya koyuldu. Çiftliklerde hayvan refahına ve hayvan hastalıklarıyla mücadele için Bakanlık taşra teşkilatı tarafından yetiştiricilere yönelik eğitim faaliyetleri de düzenlendi. Ayrıca 2018 yılı içerisinde çiftliklerde toplam 31 milyon 136 bin büyükbaş ve küçükbaş hayvan sağlık taramasından geçirildi. Bu çalışmalar 2019 yılı için de devam ediyor.

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