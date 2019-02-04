Seyahatini beş gün uzatan ünlü Rus manken, İstanbul’u keşfedecek

Dünyaca ünlü iç giyim markası Victoria’s Secret mankenlerinden Kate Grigorieva, İstanbul seyahatini beş gün uzatma kararı aldı. 6 Şubat’ta gerçekleşecek Linexpo İstanbul Fuarı’nın açılış törenine katılacak olan ünlü Rus manken, dönüş tarihini erteleyerek İstanbul’u keşfe çıkacak.

Daha önce de geldiği İstanbul’u gezme imkanı bulamadığını belirterek isteğini organizasyon yetkilileriyle paylaşan Kate Grigorieva, dönüş tarihini erteledi. En yakın kız arkadaşı ile Moskova’dan İstanbul’a 5 Şubat’ta gelecek olan Kate Grigorieva, 6 Şubat’taki etkinlik sonrası Moskova dönüş biletini 11 Şubat olarak değiştirdi. Tüm İç Giyim Sanayicileri Derneği ve Çorap Sanayicileri Derneği tarafından organize edilen Linexpo İstanbul Fuarı’nın açılış etkinliklerinin ardından kendisine program yapan Kate Grigorieva, İstanbul’un turistik merkezlerinin yanı sıra alışveriş için de kendine zaman ayıracağını söyledi. Victoria’s Secret’in top modelleri arasında yerini aldıktan sonra kariyerinde hızla ilerlemeye devam eden Rus model Kate Grigorieva, methini çok duyduğu Türk yemeklerini de tadacağı için heyecanlı olduğunu belirtti.



