HABER

Seyahatini beş gün uzatan ünlü Rus manken, İstanbul’u keşfedecek

MAGAZİN HABERLERİ  | 04.02.2019 11:50 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü iç giyim markası Victoria’s Secret mankenlerinden Kate Grigorieva, İstanbul seyahatini beş gün uzatma kararı aldı.

Seyahatini beş gün uzatan ünlü Rus manken, İstanbul’u keşfedecek

Dünyaca ünlü iç giyim markası Victoria’s Secret mankenlerinden Kate Grigorieva, İstanbul seyahatini beş gün uzatma kararı aldı. 6 Şubat’ta gerçekleşecek Linexpo İstanbul Fuarı’nın açılış törenine katılacak olan ünlü Rus manken, dönüş tarihini erteleyerek İstanbul’u keşfe çıkacak.
Daha önce de geldiği İstanbul’u gezme imkanı bulamadığını belirterek isteğini organizasyon yetkilileriyle paylaşan Kate Grigorieva, dönüş tarihini erteledi. En yakın kız arkadaşı ile Moskova’dan İstanbul’a 5 Şubat’ta gelecek olan Kate Grigorieva, 6 Şubat’taki etkinlik sonrası Moskova dönüş biletini 11 Şubat olarak değiştirdi. Tüm İç Giyim Sanayicileri Derneği ve Çorap Sanayicileri Derneği tarafından organize edilen Linexpo İstanbul Fuarı’nın açılış etkinliklerinin ardından kendisine program yapan Kate Grigorieva, İstanbul’un turistik merkezlerinin yanı sıra alışveriş için de kendine zaman ayıracağını söyledi. Victoria’s Secret’in top modelleri arasında yerini aldıktan sonra kariyerinde hızla ilerlemeye devam eden Rus model Kate Grigorieva, methini çok duyduğu Türk yemeklerini de tadacağı için heyecanlı olduğunu belirtti.

Seyahatini beş gün uzatan ünlü Rus manken, İstanbul’u keşfedecek

Seyahatini beş gün uzatan ünlü Rus manken, İstanbul’u keşfedecek

Seyahatini beş gün uzatan ünlü Rus manken, İstanbul’u keşfedecek

PARTNERGünde 18 saat orgazm olan çiften 3 tavsiye!Günde 18 saat orgazm olan çiften 3 tavsiye!
Kerem Görsev’le caz şöleniKerem Görsev’le caz şöleni
Sanatçı Berkant Sertel’in yeni klibini 1 milyondan fazla kişi izlediSanatçı Berkant Sertel’in yeni klibini 1 milyondan fazla kişi izledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor

Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor

Dilmen şaştı kaldı! 'Tarihte böylesini görmedim'

Dilmen şaştı kaldı! 'Tarihte böylesini görmedim'

Üniversiteli Leyla'dan acı haber!

Üniversiteli Leyla'dan acı haber!

Emniyet Müdürü sosyal medyadan paylaştı! Bunu yapan yandı

Emniyet Müdürü sosyal medyadan paylaştı! Bunu yapan yandı

Şoke eden ayrılık! İki ünlü isim bıraktı

Şoke eden ayrılık! İki ünlü isim bıraktı

Celal Doğan'ın adaylığı kesinleşti! İşte yeni partisi

Celal Doğan'ın adaylığı kesinleşti! İşte yeni partisi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Bir mutfak hiç bu kadar seksi olmamıştı...

Bir mutfak hiç bu kadar seksi olmamıştı...

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Oyuncular bile dalga geçti!

Oyuncular bile dalga geçti!

İlk Bergüzar mı aldattı yoksa Tan mı?

İlk Bergüzar mı aldattı yoksa Tan mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zühre Gökdağ: Güzellik geçici zeka kalıcı!

'Güzellik geçici zeka kalıcı'

Kerem Görsev’le caz şöleni

Kerem Görsev’le caz şöleni

Sanatçı Berkant Sertel’in yeni klibini 1 milyondan fazla kişi izledi

Sanatçı Berkant Sertel’in yeni klibini 1 milyondan fazla kişi izledi

Oğuzhan Uğur: "İdolüm Barış Manço"

Oğuzhan Uğur: "İdolüm Barış Manço"

Şarkıcı Pınar Aylin hastaneden taburcu oldu: "Kafa üstü taşın üzerine uçtum"

Şarkıcı Pınar Aylin hastaneden taburcu oldu: "Kafa üstü taşın üzerine uçtum"

Özlem Yıldız gözaltına alınan eski kocasını adliyede yalnız bırakmadı

Özlem Yıldız gözaltına alınan eski kocasını adliyede yalnız bırakmadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.