HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Seyahatinizde çok az yer kaplayacak en seyahat dostu ürün önerileri

Seyahatinizde çok az yer kaplayacak en seyahat dostu ürün önerileri

05.08.2022 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seyahate çıkarken birçok farklı sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bu sıkıntıların çoğunun basit çözümleri olduğunun belki farkında bile değilsiniz. İlk düşünüldüğünde pek akla gelmeyen ama pratik çözümler sağlayan bazı ürünlerin değeri seyahat anında daha çok anlaşılır. Yolculuğa çıkmadan önce sizin de ihtiyacınız olabilecek olan bu ürünlere bir göz atmak isterseniz haydi buyurun!

Seyahatinizde çok az yer kaplayacak en seyahat dostu ürün önerileri

Seyahat etmenin eğlenceli ve bir o kadar da sürpriz dolu olduğunu söyleyebiliriz. Çoğunlukla çok dikkat çekmeyen bu sürprizler, bazı zamanlar yolculuğu işkenceye çevirebilir. Neyse ki seyahatinizi kolaylaştıracak bazı ürünler var. Yanınızda taşıyabileceğiniz, valizinizde çok az yer kaplayacak olan bu seyahat dostu ürünleri buyurun beraber inceleyelim.

1. Karmakarışık valizlere son: Çok Amaçlı Bavul Düzenleyici Organizer Set

Seyahatinizde çok az yer kaplayacak en seyahat dostu ürün önerileri

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Valiz kullanımının en büyük sorunlarından biri, taşıma esnasında valizin içinin tamamen karışması. Siz her ne kadar valizin içini düzenli bir şekilde hazırlarsanız hazırlayın, taşıma esnasında bütün eşyalar birbirine girer. Bu sorunu çözmenin en basit yolu ise Çok Amaçlı Bavul Düzenleyici Organizer Set'ten geçer. Bu set ile valiz içerisindeki kıyafet ve eşyaları ürün gruplarına göre ayrı ayrı yerleştirmek, bu sayede aranan ürüne anında ulaşmak mümkün. Kazaklarınızı, pantolonlarınızı, iç çamaşırlarınızı ve kozmetik ürünlerinizi birbirinden kolaylıkla ayırmanızı sağlayan bu set, altı adet çanta düzenleyiciden oluşur.

Ürünü İncele

2. Yolculuklarda boyun tutulmasına son: Yokono Şişme Ortepedik Seyahat Boyun Yastığı

Seyahatinizde çok az yer kaplayacak en seyahat dostu ürün önerileri

Seyahat demek uzun saatler boyunca yolculuk yapmak ve koltukta oturmak demek. Uzun saatler koltukta oturmak ise boyun ağrısı olarak size geri dönebilir. Bunu önlemek için Yokono Şişme Ortepedik Seyahat Boyun Yastığı gibi ürünleri kullanabilirsiniz. Ortopedik yapısı ile boynunuzu tam olarak saran ve başınızın istenmeyen şekilde sağa veya sola yatmasını engelleyen yastık, olası boyun ağrılarının da önüne geçer. Yer kaplamayan yastığı dilediğiniz yerde kolayca taşıyabilirsiniz. İhtiyaç duyduğunuzda çıkarıp kendinizi huzurlu bir uykunun kollarına bırakabilirsiniz.

Ürünü İncele

Günün fırsatları için acele edin! İndirimlisi varken daha fazla ödemeyin! (06.08.2022)

Akıllı telefonlarda indirim

Ev yaşam ürünlerinde çok al az öde

Monster gaming notebooklar

Stanley termos ve soğutucu çantalar

Elektrikli küçük ev aletleri

Erkek spor ayakkabılar

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

3. İş seyahatlerinin en büyük derdine büyük çözüm: Kiwi KSI 6440 Portatif Buharlı Kırışık Giderici Ütü

Seyahatinizde çok az yer kaplayacak en seyahat dostu ürün önerileri

İş seyahatlerinin en büyük dertlerinden biri olan kırışık kıyafetler için pratik çözüm KIWI markasından KSI 6440 Portatif Buharlı Kırışık Giderici Ütü'sü ile geliyor. Taşınabilir olması sayesinde her yerde ütü yapma imkânı sağlayan ürün, ütü masası gerektirmemesi sayesinde bir avantaj daha sunuyor. 120 ml kapasiteli çıkarılabilir su haznesi ile pratik bir kullanım sağlıyor ve 45 saniye içinde hızla ısınıyor. Paslanmaz çelik buhar çıkış plakasına ve damlatmaz özelliğe sahip ütü, dikey ve asılı kumaşların kırışıklığını kolay bir şekilde kırışık gideriyor. Kompakt tasarımı ile kolay bir şekilde taşınabiliyor.

Ürünü İncele

4. Uyurken ışıktan rahatsız olanlara: Nomads Felt %100 İpek Uyku Maskesi

Seyahatinizde çok az yer kaplayacak en seyahat dostu ürün önerileri

Yolculuğa çıkmadan önce nasıl koşullarda uyumanız gerekeceğini bilmeyebilirsiniz. Bazen ışıklı ortamlarda uyumanız gerekebilir. Işıklı yerlerde uyumak hemen herkes için bir miktar zorken bazıları için imkânsız hâle gelir. Bu gibi durumlarda Nomads Felt %100 İpek Uyku Maskesi gibi ürünler büyük önem kazanır. Birçok kişinin seyahate çıkarken aklına bile gelmeyen göz bandı ile sanki gece olmuş gibi rahat bir uyku çekebilirsiniz. %100 ipekten üretilen ananas desenli bu ürün, uyku kalitenizi epey arttırır ve size huzurlu rüyalar vadeder.

Ürünü İncele

5. Seyahatte telefonunuzun şarjının bitmesini istemezsiniz: Energizer Ultimate Ultra Hızlı Taşınabilir Şarj Cihazı

Seyahatinizde çok az yer kaplayacak en seyahat dostu ürün önerileri

Seyahate çıktınız ve bilmediğiniz bir şehre ya da ülkeye gittiniz. Bu durumda şarjı bitmiş bir telefonla ortada kalmak istemezsiniz. Bunu önlemek için seyahate çıkarken yanınıza telefonunuzu en az iki veya üç kez şarj edebilecek bir taşınabilir batarya almalısınız. Böylelikle telefonunuzla bol bol fotoğraf çekebilir, sevdiklerinizle iletişim kurabilir ve navigasyon uygulamalarını rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Quick Charge 3.0 özelliği bulunan Energizer Ultimate Ultra Hızlı Taşınabilir Şarj Cihazı ile akıllı telefonunuzu 30 dk'da yaklaşık %50 şarj edebilirsiniz.

Ürünü İncele

6. Her şeyin şarjı aynı anda biterse ne yaparsınız? TTEC Quattro 4 USB'li Seyahat Şarj Aleti Beyaz

Seyahatinizde çok az yer kaplayacak en seyahat dostu ürün önerileri

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Tatil amaçlı gidilen seyahatlerin en büyük problemleri arasında her şeyin aynı anda şarjının bitmesi gelir. Birçok kişinin yola çıkarken aklına gelmeyen bu detay, etrafımızda şarjlı aletlerinin sayısının artması ile küçük çaplı krizlere neden olabilir. Fotoğraf makinesi, cep telefonları, tabletler, kulaklıklar, laptop ve taşınabilir şarj aletleri ile uzayıp giden bu listenin çözümü ise TTEC Quattro 4 USB'li Seyahat Şarj Aleti'nde. Aynı anda dört farklı cihazı USB bağlantısı üzerinden şarj edebilen bu alet, hızlı şarj imkânı ile problemleri kısa sürede çözer.

Ürünü İncele

7. Bazı ürünleri özel kaplara koymak faydalı olabilir: KaktüsKedi 2 Adet Seyahat Tipi Aksesuar Taşıma Kabı

Seyahatinizde çok az yer kaplayacak en seyahat dostu ürün önerileri

Bazı eşyalarınızı öylece valizin içerisine atamazsınız. Bunun için üretilen KaktüsKedi 2 Adet Seyahat Tipi Aksesuar Taşıma Kabı'nın içerisine gözlük, diş fırçası, kalem, banyo malzemesi gibi ürünlerinizi koyabilir; onları güvenle taşıyabilirsiniz. Sağlam ve temiz bir taşıma ortamı yaratan bu ürün, diş macunu gibi akma ya da patlama riski olan ürünlerin valizinizi kirletmesini önler. Sağlığa zararlı maddeler içermeyen bu taşıma kabının içerisine dilerseniz minik atıştırmalıklar bile koyabilirsiniz. Çevre dostu bu ürünü güvenle kullanabilir, böylece doğaya da katkıda bulunabilirsiniz.

Ürünü İncele

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Hala' diyen kişi gece yarısı gelip dehşet saçtı! 'Hala' diyen kişi gece yarısı gelip dehşet saçtı!
KPSS skandalı sonrası çarpıcı itiraf: "Full çıkardım"KPSS skandalı sonrası çarpıcı itiraf: "Full çıkardım"
KPSS’de bir skandal iddia daha! 'Şifreleme var’KPSS’de bir skandal iddia daha! 'Şifreleme var’
Anahtar Kelimeler:
boyun yastığı buharlı ütü göz bandı masaüstü organizer organizer seyahat seyahat - tatil uyku bandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İş birliği İçerikleri

Dilan Çiçek Deniz'in beğeni yağmuruna tutulan siyah kombinini beğenenler için 400 TL altı elbise ve tulum önerileri

Dilan Çiçek Deniz'in beğeni yağmuruna tutulan siyah kombinini beğenenler için 400 TL altı elbise ve tulum önerileri

Kamp yapmayı sevenler buraya! Sizin için kaliteli ve kullanışlı kamp masalarını derledik

Kamp yapmayı sevenler buraya! Sizin için kaliteli ve kullanışlı kamp masalarını derledik

Performans kaybı yaşamayan ve verimliliği her zaman maksimum seviyede tutan en iyi laptoplar

Performans kaybı yaşamayan ve verimliliği her zaman maksimum seviyede tutan en iyi laptoplar

Tatilde de giyimine özen gösterip şıklığından ödün vermek istemeyenler için en kaliteli dikey ütüler

Tatilde de giyimine özen gösterip şıklığından ödün vermek istemeyenler için en kaliteli dikey ütüler

Uzun yürüyüşlerde kurtarıcınız olmaya aday ayak dostu sandaletlere bakmadan geçmeyin!

Uzun yürüyüşlerde kurtarıcınız olmaya aday ayak dostu sandaletlere bakmadan geçmeyin!

Hayatınızı yoluna koymanızı sağlayacak, işe yaradığı kanıtlanmış mucizevi ürünler!

Hayatınızı yoluna koymanızı sağlayacak, işe yaradığı kanıtlanmış mucizevi ürünler!

Tümünü Gör
Hayatınızı yoluna koymanızı sağlayacak, işe yaradığı kanıtlanmış mucizevi ürünler!

Hayatınızı yoluna koymanızı sağlayacak, işe yaradığı kanıtlanmış mucizevi ürünler!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Kamp yaşamının vazgeçilmezi kamp baltalarını keşfetmek isterseniz doğru yerdesiniz!

Kamp yaşamının vazgeçilmezi kamp baltalarını keşfetmek isterseniz doğru yerdesiniz!

Dünyaca ünlü isimler hangi parfümleri kullanıyor merak ediyor musunuz? İşte o parfümler!

Dünyaca ünlü isimler hangi parfümleri kullanıyor merak ediyor musunuz? İşte o parfümler!

Yine şıklığını konuşturdu! Duygu Özaslan'ın sırt dekolteli o elbisesine alternatif öneriler

Yine şıklığını konuşturdu! Duygu Özaslan'ın sırt dekolteli o elbisesine alternatif öneriler

Cilt sağlığınız için harcadığınız paraya değecek, yapısıyla size rahatsızlık vermeyecek güneş kremleri

Cilt sağlığınız için harcadığınız paraya değecek, yapısıyla size rahatsızlık vermeyecek güneş kremleri

Tümünü Gör
Cilt sağlığınız için harcadığınız paraya değecek, yapısıyla size rahatsızlık vermeyecek güneş kremleri

Cilt sağlığınız için harcadığınız paraya değecek, yapısıyla size rahatsızlık vermeyecek güneş kremleri

Gün boyu sizi rahatsız etmeden koruyacak günlük pedleri keşfedin!

Gün boyu sizi rahatsız etmeden koruyacak günlük pedleri keşfedin!

Deniz kum güneş keyfinizi ikiye katlayacak, plajda mutlaka yanınızda olması gereken ürünler

Deniz kum güneş keyfinizi ikiye katlayacak, plajda mutlaka yanınızda olması gereken ürünler

Pınar Deniz'in çok sevilen rengarenk bikinisini beğendiyseniz doğru yerdesiniz!

Pınar Deniz'in çok sevilen rengarenk bikinisini beğendiyseniz doğru yerdesiniz!

Herkesi kendine hayran bıraktı! Duygu Özaslan'ın sırt dekolteli mor elbisesine bütçe dostu öneriler

Herkesi kendine hayran bıraktı! Duygu Özaslan'ın sırt dekolteli mor elbisesine bütçe dostu öneriler

Amazon Prime indirimlerini kaçırdıysanız üzülmeyin! Hâlâ indirimde olan ürünleri sizin için seçtik

Amazon Prime indirimlerini kaçırdıysanız üzülmeyin! Hâlâ indirimde olan ürünleri sizin için seçtik

Tümünü Gör

Benzer Ev Yaşam İçerikleri

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Tatilde de giyimine özen gösterip şıklığından ödün vermek istemeyenler için en kaliteli dikey ütüler

Tatilde de giyimine özen gösterip şıklığından ödün vermek istemeyenler için en kaliteli dikey ütüler

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Hayatınızı yoluna koymanızı sağlayacak, işe yaradığı kanıtlanmış mucizevi ürünler!

Hayatınızı yoluna koymanızı sağlayacak, işe yaradığı kanıtlanmış mucizevi ürünler!

Evinizin konfor alanını şık, kullanışlı, bütçe dostu oturma gruplarıyla döşemeye ne dersiniz?

Evinizin konfor alanını şık, kullanışlı, bütçe dostu oturma gruplarıyla döşemeye ne dersiniz?

Dolaplarınızı aynı renk görmekten sıkıldınız mı? İşte birbirinden kaliteli en iyi dolap boyaları

Dolaplarınızı aynı renk görmekten sıkıldınız mı? İşte birbirinden kaliteli en iyi dolap boyaları

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Hatay'da korkunç olay! 'Hala' diyen kişi gece yarısı gelip dehşet saçtı: Hayırdır oğlum dedikten sonra...

'Hala' diyen kişi gece yarısı gelip dehşet saçtı!

Adana'da ev sahibinin kiracıya yaptığı şaşkına çevirdi! Duştan çıkıp görünce şoke oldu

Duştan çıkınca şoke oldu! Ev sahibinin yaptığı şaşkına çevirdi

İstanbul'u Osmanlı’dan korumak için yapılmıştı, şimdi her yeri dökülüyor: Tarih, gözümüzün önünde eriyor

İstanbul'u Osmanlı’dan korumak için yapılmıştı...

Tıkalı lavaboya kimyasal döktü, olanlar oldu: Kimse bilmediği işi yapmasın

Lavaboya kimyasal döktü, yanmayan yeri kalmadı

Kötü koku ihbarına gitmişlerdi... Evden ceset çıktı!

Kötü koku ihbarı gelen evden ceset çıktı

Esenyurt'ta hareketli dakikalar! Sokağın ortasında kendine zarar verdi, polisler ikna etti

Esenyurt'ta hareketli dakikalar! Sokağın ortasında kendine zarar verdi, polisler ikna etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.