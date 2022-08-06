Seyahatinizde çok az yer kaplayacak en seyahat dostu ürün önerileri

Seyahat etmenin eğlenceli ve bir o kadar da sürpriz dolu olduğunu söyleyebiliriz. Çoğunlukla çok dikkat çekmeyen bu sürprizler, bazı zamanlar yolculuğu işkenceye çevirebilir. Neyse ki seyahatinizi kolaylaştıracak bazı ürünler var. Yanınızda taşıyabileceğiniz, valizinizde çok az yer kaplayacak olan bu seyahat dostu ürünleri buyurun beraber inceleyelim.

1. Karmakarışık valizlere son: Çok Amaçlı Bavul Düzenleyici Organizer Set

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Valiz kullanımının en büyük sorunlarından biri, taşıma esnasında valizin içinin tamamen karışması. Siz her ne kadar valizin içini düzenli bir şekilde hazırlarsanız hazırlayın, taşıma esnasında bütün eşyalar birbirine girer. Bu sorunu çözmenin en basit yolu ise Çok Amaçlı Bavul Düzenleyici Organizer Set'ten geçer. Bu set ile valiz içerisindeki kıyafet ve eşyaları ürün gruplarına göre ayrı ayrı yerleştirmek, bu sayede aranan ürüne anında ulaşmak mümkün. Kazaklarınızı, pantolonlarınızı, iç çamaşırlarınızı ve kozmetik ürünlerinizi birbirinden kolaylıkla ayırmanızı sağlayan bu set, altı adet çanta düzenleyiciden oluşur.

2. Yolculuklarda boyun tutulmasına son: Yokono Şişme Ortepedik Seyahat Boyun Yastığı

Seyahat demek uzun saatler boyunca yolculuk yapmak ve koltukta oturmak demek. Uzun saatler koltukta oturmak ise boyun ağrısı olarak size geri dönebilir. Bunu önlemek için Yokono Şişme Ortepedik Seyahat Boyun Yastığı gibi ürünleri kullanabilirsiniz. Ortopedik yapısı ile boynunuzu tam olarak saran ve başınızın istenmeyen şekilde sağa veya sola yatmasını engelleyen yastık, olası boyun ağrılarının da önüne geçer. Yer kaplamayan yastığı dilediğiniz yerde kolayca taşıyabilirsiniz. İhtiyaç duyduğunuzda çıkarıp kendinizi huzurlu bir uykunun kollarına bırakabilirsiniz.

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3. İş seyahatlerinin en büyük derdine büyük çözüm: Kiwi KSI 6440 Portatif Buharlı Kırışık Giderici Ütü

İş seyahatlerinin en büyük dertlerinden biri olan kırışık kıyafetler için pratik çözüm KIWI markasından KSI 6440 Portatif Buharlı Kırışık Giderici Ütü'sü ile geliyor. Taşınabilir olması sayesinde her yerde ütü yapma imkânı sağlayan ürün, ütü masası gerektirmemesi sayesinde bir avantaj daha sunuyor. 120 ml kapasiteli çıkarılabilir su haznesi ile pratik bir kullanım sağlıyor ve 45 saniye içinde hızla ısınıyor. Paslanmaz çelik buhar çıkış plakasına ve damlatmaz özelliğe sahip ütü, dikey ve asılı kumaşların kırışıklığını kolay bir şekilde kırışık gideriyor. Kompakt tasarımı ile kolay bir şekilde taşınabiliyor.

4. Uyurken ışıktan rahatsız olanlara: Nomads Felt %100 İpek Uyku Maskesi

Yolculuğa çıkmadan önce nasıl koşullarda uyumanız gerekeceğini bilmeyebilirsiniz. Bazen ışıklı ortamlarda uyumanız gerekebilir. Işıklı yerlerde uyumak hemen herkes için bir miktar zorken bazıları için imkânsız hâle gelir. Bu gibi durumlarda Nomads Felt %100 İpek Uyku Maskesi gibi ürünler büyük önem kazanır. Birçok kişinin seyahate çıkarken aklına bile gelmeyen göz bandı ile sanki gece olmuş gibi rahat bir uyku çekebilirsiniz. %100 ipekten üretilen ananas desenli bu ürün, uyku kalitenizi epey arttırır ve size huzurlu rüyalar vadeder.

5. Seyahatte telefonunuzun şarjının bitmesini istemezsiniz: Energizer Ultimate Ultra Hızlı Taşınabilir Şarj Cihazı

Seyahate çıktınız ve bilmediğiniz bir şehre ya da ülkeye gittiniz. Bu durumda şarjı bitmiş bir telefonla ortada kalmak istemezsiniz. Bunu önlemek için seyahate çıkarken yanınıza telefonunuzu en az iki veya üç kez şarj edebilecek bir taşınabilir batarya almalısınız. Böylelikle telefonunuzla bol bol fotoğraf çekebilir, sevdiklerinizle iletişim kurabilir ve navigasyon uygulamalarını rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Quick Charge 3.0 özelliği bulunan Energizer Ultimate Ultra Hızlı Taşınabilir Şarj Cihazı ile akıllı telefonunuzu 30 dk'da yaklaşık %50 şarj edebilirsiniz.

6. Her şeyin şarjı aynı anda biterse ne yaparsınız? TTEC Quattro 4 USB'li Seyahat Şarj Aleti Beyaz

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Tatil amaçlı gidilen seyahatlerin en büyük problemleri arasında her şeyin aynı anda şarjının bitmesi gelir. Birçok kişinin yola çıkarken aklına gelmeyen bu detay, etrafımızda şarjlı aletlerinin sayısının artması ile küçük çaplı krizlere neden olabilir. Fotoğraf makinesi, cep telefonları, tabletler, kulaklıklar, laptop ve taşınabilir şarj aletleri ile uzayıp giden bu listenin çözümü ise TTEC Quattro 4 USB'li Seyahat Şarj Aleti'nde. Aynı anda dört farklı cihazı USB bağlantısı üzerinden şarj edebilen bu alet, hızlı şarj imkânı ile problemleri kısa sürede çözer.

7. Bazı ürünleri özel kaplara koymak faydalı olabilir: KaktüsKedi 2 Adet Seyahat Tipi Aksesuar Taşıma Kabı

Bazı eşyalarınızı öylece valizin içerisine atamazsınız. Bunun için üretilen KaktüsKedi 2 Adet Seyahat Tipi Aksesuar Taşıma Kabı'nın içerisine gözlük, diş fırçası, kalem, banyo malzemesi gibi ürünlerinizi koyabilir; onları güvenle taşıyabilirsiniz. Sağlam ve temiz bir taşıma ortamı yaratan bu ürün, diş macunu gibi akma ya da patlama riski olan ürünlerin valizinizi kirletmesini önler. Sağlığa zararlı maddeler içermeyen bu taşıma kabının içerisine dilerseniz minik atıştırmalıklar bile koyabilirsiniz. Çevre dostu bu ürünü güvenle kullanabilir, böylece doğaya da katkıda bulunabilirsiniz.