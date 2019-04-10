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Seyahatseverlere akıllı çözümler NetWork'ten

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 13:15 | Son Güncelleme

NetWork İlkbahar/Yaz 2019 erkek koleksiyonundan Traveller serisi, seyahat etmeyi bir hayat biçimi haline getirmiş erkeklere şık ve inovatif çözümler sunuyor

İSTANBUL (AA) - NetWork İlkbahar/Yaz 2019 erkek koleksiyonundan Traveller serisi, seyahat etmeyi bir hayat biçimi haline getirmiş erkeklere şık ve inovatif çözümler sunuyor.

NetWork açıklamasına göre, NetWork’ün İlkbahar/Yaz 2019 erkek koleksiyonundaki Traveller serisi, modern hayatın temposunu yakalayabilmek için her zaman harekete hazır olan erkekleri hedefliyor. Tasarımı fonksiyonla buluşturarak mükemmel çözümler sunan Fashion-Lab serisine ait koleksiyon, pratik ve şık parçalarla sezonu karşılıyor.

Kendi özel taşıma çantasına ve kırışmama özelliğine sahip katlanabilir takım elbise ve non-iron gömleklerle NetWork erkeği seyahatlerde ütüye ihtiyaç duymuyor. Üstelik bu parçalar valizde az yer kaplamalarıyla da ideal.

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