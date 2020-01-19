Seyda Abdülkerim Çevik silahlı saldırıda öldürüldü (Abdülkerim Çevik kimdir?)

BAKAN SOYLU: ÇOK HÜZÜNLÜYÜM Şeyh Abdülkerim Çevik’in ölümüyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Çok hüzünlüyüm. Bir alimin ölümü, bir alemin ölümüdür. Bitlis Güroymak (Norşin) Medresesi Başmüderrisi Seyda Abdülkerim Çevik Allah’a yürüdü. Allah rahmet eylesin” ifadelerine yer verdi.

Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çevik'in cenazesi Şeyh Abdurrahmani Taği Kabristanında toprağa verilecek. Güroymak Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olayın ardından gözaltına alınan Y.Ş'nin üzerinde 3 ruhsatsız silah bulundu. Bitlis Valisi Oktay Çağatay ve İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar da hastaneye giderek olay hakkında bilgi aldı.

Bitlis'in Güroymak ilçesinde, kanaat önderi Abdulkerim Çevik (50), uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Erentepe Mahallesi'ndeki Muhammed Hafit Efendi Mescidi'ne giden Y.Ş, burada görüştüğü Çevik'e silahla ateş açtı. Ağır yaralanan Çevik, ambulansla kaldırıldığı Güroymak Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çok hüzünlüyüm...

Bir alimin ölümü bir alemin ölümüdür.

Bitlis Güroymak (Norşin) Medresesi Başmüderrisi Seyda Abdülkerim ÇEVİK Allah’a yürüdü.

Allah rahmet eylesin... pic.twitter.com/fS6BPaOb2g — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) January 19, 2020

ABDÜLKERİM ÇEVİK KİMDİR?



Şeyh Muhammed Diyaeddin’in torunlarından Şeyh Ataullah’ın çocuklarından olan Seyda Abdulkerim Çevik, Bitlis İli Güroymak ilçesinde dünyaya geldi. 6 yaşında başladığı ilk eğitim ile birlikte, Güroymak'ta çeşitli medreselerde eğitimine başladı.

1988 yılından itibaren, Seyda Burhaneddin’in Başmüderrisliğini yaptığı Siirt/Tillo Medresesinde eğitimine devam etti.

Bitlis İli Güroymak ilçesinde bulunan Norşin medresesinde Başmüderris olan Seyda Abdulkerim Çevik, aynı zamanda Anadolu Üniversitesi İlahiyat ve Sosyoloji bölümleri mezunuydu.

Kaynak: İHA / AA

