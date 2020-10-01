HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Şeyda Yılmaz'n şüpheli ölümüyle ilgili yeni gelişme

Şeyda Yılmaz'n şüpheli ölümüyle ilgili yeni gelişme

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2020 13:34 | Son Güncelleme

Ataşehir'de lüks bir rezidansın önünde ölü olarak bulunan 46 yaşındaki Şeyda Yılmaz’ın ölümüyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Polisin incelediği güvenlik kamerası görüntülerinde Yılmaz'ın 8'inci kattan sarkma ve ardından boşluğa düştüğü anların yer aldığı öğrenildi. Gözaltına alınan M. D., ifadesinde, "Arkadaşım E. A’, çıktıktan sonra Şeyda Yılmaz'ın kapıyı arkadan kilitlediğini duyduğunu söylemişti" demişti. Yapılan araştırmada kapının arkadan kilitli olduğu da belirlendi.

Şeyda Yılmaz'n şüpheli ölümüyle ilgili yeni gelişme

Ataşehir Barbaros Mahallesi’nde lüks bir sitede 17 Eylül 2020 günü meydana gelen olayda 46 yaşındaki Şeyda Yılmaz üzerinde giysi olmaksızın ölü olarak bulundu. Olay yerine giden Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları araştırmada genç kadının rezidansın 8’nci katından düştüğünü belirledi. Bunun üzerine ofis olarak kullanılan dairenin sahibi M. D., gözaltına alınmıştı. M.D ifadesinde, "Ataşehir’de bulunan bir restoranta gittiğimde arkadaşım E. A.,’yı gördüm ve yanına oturdum. O sırada yanında Şeyda Yılmaz ve başka bir kadın arkadaşı vardı. Bir süre sonra o kadın masadan kalkarak gitti. Bu sırada Şeyda’ya arkadaşın kalktı ‘alkollüsün’ istersen sende kalk dedik. Bize 'hayır burada kalmak istiyorum' diye cevap verdi. Daha sonra mekandan çıkarak Şeyda’nın aracının bulunduğu otoparka gittik. Kendisinin alkollü olduğunu aracı kullanamayacağını söylemesi üzerine ben direksiyona geçtim. Önce E.A'nın bildiği bir ofise gittik. Kapalıydı. Bunun üzerine benim ofisime geldik. İçeri girer girmez E.A ile ofisin içindeki odaya geçtiler. Bir süre sonra ofise E.A kuzenleri olduğunu söyleyen iki kişi geldi. E.A onlara şimdi görüşemeyeceğini söyledi ve daha sonra “Eşim arıyor çıkmam lazım. Şeyda’ya markete gidiyorum dedim bilgin olsun diyerek çıktı. Bu sırada Şeyda’nın bulunduğu odanın kapısını arkadan kilitlediğini duydum" demişti.

POLİS TUTANAKLARI İFADEYİ DOĞRULADI

Olay sonrası ofise çıkan ve Şeyda Yılmaz’ın bulunduğu odaya girmek isteyen polisler, kapının kilitli olduğunu gördü. Olay yerine gelen çilingirle açılan kapının arkadan kilitlendiği de tespit edilerek, polis tutanaklarına geçti. Bu arada polisin incelediği sitenin güvenlik kameralarında Şeyda Yılmaz’ın 8’nci kattaki ofisin penceresinden önce sarkması ve ardınan boşluğa düştüğü anların yer aldığı öğrenildi. İntihar olasılığının da değerlendirildiğini belirten yetkililer, otopsi raporunun beklendiğini söylediler.

TELEFONU ARACINDA BULUNDU

Öte yandan olay günü aşırı alkollü olduğu iddia edilen Şeyda Yılmaz’ın cep telefonu da aracında bulundu. İki şüphelinin telefonu gibi Yılmaz’ın da telefonunun incelemeye alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan M.D ve E:A ifadelerinin ardından ‘İntihara yönlendirme’ iddiasıyla Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilmış, sorgularının ardından serbest bırakılmışlardı.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aracınız için periodik bakım neden önemlidir? Aracınız için periodik bakım neden önemlidir?
Arkadaşlık teklifini kabul etmeyen kadını, çalıştığı yerde öldürdüArkadaşlık teklifini kabul etmeyen kadını, çalıştığı yerde öldürdü
Silivri’nin benzersiz lezzeti patriyot böreği tarifi!Silivri’nin benzersiz lezzeti patriyot böreği tarifi!
En Çok Okunan Haberler
Fahriye Evcen ile yeğeni Rüya'nın şaşırtan benzerliği!
Fahriye Evcen ile yeğeni Rüya'nın şaşırtan benzerliği!
İlk konukları belli oldu
İlk konukları belli oldu
Evinde otururken fark ettiği hırsızlara ateş açtı
Evinde otururken fark ettiği hırsızlara ateş açtı
Habertürk canlı yayınında panik anları! Bir anda fenalaştı
Habertürk canlı yayınında panik anları! Bir anda fenalaştı
Sosyal medyada yeni dönem başlıyor! Neler değişecek?
Sosyal medyada yeni dönem başlıyor! Neler değişecek?
Çatışmalarda son durum! Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın kayıplarını açıkladı
Çatışmalarda son durum! Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın kayıplarını açıkladı
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Ülke genelinde gerçekleştirilecek
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Ülke genelinde gerçekleştirilecek
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Komşusunun eşinden çocuğu olduğu ortaya çıkmıştı! Darp edildi
Komşusunun eşinden çocuğu olduğu ortaya çıkmıştı! Darp edildi
Fatih Portakal ekrandan kopamadı! Böyle duyurdu
Fatih Portakal ekrandan kopamadı! Böyle duyurdu
Diğer Haberler
Eski öğretmen, arkadaşlık teklifini kabul etmeyen kadını öldürüp, intihara kalkıştı
Arkadaşlık teklifini kabul etmeyen kadını, çalıştığı yerde öldürdü
Fuhuş için trans bireyle buluştu, hayatının şokunu yaşadı! Önce gasbettiler, sonra hamama götürüp tövbe ettirdiler
Fuhuş için trans bireyle buluştu, hayatının şokunu yaşadı
Maske takmadığı için ceza kesen polise beddua etti
Maske takmadığı için ceza kesen polise beddua etti
Yaralı gencin ailesi, koronavirüs bulaşır diye çocuklarını ambulanstan indirdi
Çocuklarını ambulansta görünce indirdiler
Başkan Böcek'in yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor
Başkan Böcek'in yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor
MSB duyurdu! Yunanistan'a geçmeye çalışan 12 kişi yakalandı
MSB duyurdu! Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalandılar
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.