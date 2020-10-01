Şeyda Yılmaz'n şüpheli ölümüyle ilgili yeni gelişme

Ataşehir Barbaros Mahallesi’nde lüks bir sitede 17 Eylül 2020 günü meydana gelen olayda 46 yaşındaki Şeyda Yılmaz üzerinde giysi olmaksızın ölü olarak bulundu. Olay yerine giden Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları araştırmada genç kadının rezidans ın 8’nci katından düştüğünü belirledi. Bunun üzerine ofis olarak kullanılan dairenin sahibi M. D., gözaltına alınmıştı. M.D ifadesinde, "Ataşehir’de bulunan bir restoranta gittiğimde arkadaşım E. A.,’yı gördüm ve yanına oturdum. O sırada yanında Şeyda Yılmaz ve başka bir kadın arkadaşı vardı. Bir süre sonra o kadın masadan kalkarak gitti. Bu sırada Şeyda’ya arkadaşın kalktı ‘alkollüsün’ istersen sende kalk dedik. Bize 'hayır burada kalmak istiyorum' diye cevap verdi. Daha sonra mekandan çıkarak Şeyda’nın aracının bulunduğu otoparka gittik. Kendisinin alkollü olduğunu aracı kullanamayacağını söylemesi üzerine ben direksiyona geçtim. Önce E.A'nın bildiği bir ofise gittik. Kapalıydı. Bunun üzerine benim ofisime geldik. İçeri girer girmez E.A ile ofisin içindeki odaya geçtiler. Bir süre sonra ofise E.A kuzenleri olduğunu söyleyen iki kişi geldi. E.A onlara şimdi görüşemeyeceğini söyledi ve daha sonra “Eşim arıyor çıkmam lazım. Şeyda’ya markete gidiyorum dedim bilgin olsun diyerek çıktı. Bu sırada Şeyda’nın bulunduğu odanın kapısını arkadan kilitlediğini duydum" demişti.

POLİS TUTANAKLARI İFADEYİ DOĞRULADI

Olay sonrası ofise çıkan ve Şeyda Yılmaz’ın bulunduğu odaya girmek isteyen polisler, kapının kilitli olduğunu gördü. Olay yerine gelen çilingirle açılan kapının arkadan kilitlendiği de tespit edilerek, polis tutanaklarına geçti. Bu arada polisin incelediği sitenin güvenlik kameralarında Şeyda Yılmaz’ın 8’nci kattaki ofisin penceresinden önce sarkması ve ardınan boşluğa düştüğü anların yer aldığı öğrenildi. İntihar olasılığının da değerlendirildiğini belirten yetkililer, otopsi raporunun beklendiğini söylediler.

TELEFONU ARACINDA BULUNDU

Öte yandan olay günü aşırı alkollü olduğu iddia edilen Şeyda Yılmaz’ın cep telefonu da aracında bulundu. İki şüphelinin telefonu gibi Yılmaz’ın da telefonunun incelemeye alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan M.D ve E:A ifadelerinin ardından ‘İntihara yönlendirme’ iddiasıyla Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilmış, sorgularının ardından serbest bırakılmışlardı.

(DHA)

