Seydikemer'de göçmen kaçakçılığına 7 tutuklama

Sedat ÜNAL/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinden bir grup kaçağı yurt dışına yelkenli tekneyle kaçırmaya çalışırken yakalanan 7 organizatör, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Seydikemer'in Karadere Mahallesi Yediburunlar Mevkii'nde devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik ekipleri, geçen salı günü saat 14.00 sıralarında, şüphe üzerine yelkenli bir tekneyi durdurdu. Yelkenlide bir grup kaçağı yakalayan sahil güvenlik ekipleri 2'si Rus uyruklu 7 kişiyi ise organizatör oldukları gerekçesiyle gözaltına aldı. Fethiye Sahil Güvenlik Komutanlığı ve jandarmadaki işlemleri tamamlanan Rus uyruklu Alaksandr Mazarau ve Alaksandr Koush ile Yusuf Polat, Türker Yağcı, Bayram Kuşkonmaz, Hüseyin Kucak ve Mustafa Sağlam adlı 7 zanlı, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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