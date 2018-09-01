HABER

Seydikemer'de göçmen kaçakçılığına 7 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 01.09.2018 15:34 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinden bir grup kaçağı yurt dışına yelkenli tekneyle kaçırmaya çalışırken yakalanan 7 organizatör, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Seydikemer'de göçmen kaçakçılığına 7 tutuklama

Sedat ÜNAL/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinden bir grup kaçağı yurt dışına yelkenli tekneyle kaçırmaya çalışırken yakalanan 7 organizatör, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Seydikemer'in Karadere Mahallesi Yediburunlar Mevkii'nde devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik ekipleri, geçen salı günü saat 14.00 sıralarında, şüphe üzerine yelkenli bir tekneyi durdurdu. Yelkenlide bir grup kaçağı yakalayan sahil güvenlik ekipleri 2'si Rus uyruklu 7 kişiyi ise organizatör oldukları gerekçesiyle gözaltına aldı. Fethiye Sahil Güvenlik Komutanlığı ve jandarmadaki işlemleri tamamlanan Rus uyruklu Alaksandr Mazarau ve Alaksandr Koush ile Yusuf Polat, Türker Yağcı, Bayram Kuşkonmaz, Hüseyin Kucak ve Mustafa Sağlam adlı 7 zanlı, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

Seydikemer'de göçmen kaçakçılığına 7 tutuklama

PARTNERSosyal medya bu kişilik testini konuşuyorSosyal medya bu kişilik testini konuşuyor
Makamında kalp krizi geçiren jandarma komutanı kurtarılamadıMakamında kalp krizi geçiren jandarma komutanı kurtarılamadı
Gri listede aranan PKK'lı terörist mektupla annesinden yardım istemişGri listede aranan PKK'lı terörist mektupla annesinden yardım istemiş
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

400 bin kişiye emeklilik şoku!

400 bin kişiye emeklilik şoku!

Son dakika! Tüm hizmetler E-Devlet'e geçiyor

Son dakika! Tüm hizmetler E-Devlet'e geçiyor

Son dakika! Elektrik ve doğalgaza zam

Son dakika! Elektrik ve doğalgaza zam

Asuman Dabak fit vücuduyla gençlere taş çıkarıyor

Asuman Dabak fit vücuduyla gençlere taş çıkarıyor

Havalar ne zaman serinleyecek? Meteoroloji'nin hava durumuyla ilgili son dakika tahminleri

Havalar ne zaman serinleyecek? Meteoroloji'nin hava durumuyla ilgili son dakika tahminleri

Türkiye'ye petrol müjdesi! PKK'dan temizlenen bölgeden petrol fışkıracak

Türkiye'ye petrol müjdesi! PKK'dan temizlenen bölgeden petrol fışkıracak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tartıştığı kocasına öyle bir şey yaptı ki!

Tartıştığı kocasına öyle bir şey yaptı ki!

Adana'da gece yarısı şüpheli ölüm!

Adana'da gece yarısı şüpheli ölüm!

Konya'da namaz kılmak için camiye gelen vatandaşlar büyük şok yaşadı

Konya'da namaz kılmak için camiye gelen vatandaşlar büyük şok yaşadı

Herkes bunu konuşuyor! Sosyal medyayı karıştıran fotoğraf

Herkes bunu konuşuyor! Sosyal medyayı karıştıran fotoğraf

Damada düğün günü büyük şok! Eğlence bitti, takılar gitti

Damada düğün günü büyük şok! Eğlence bitti, takılar gitti

Çocuk parkına ateş açıldı: 2'si çocuk 3 yaralı

Çocuk parkına ateş açıldı: 2'si çocuk 3 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.