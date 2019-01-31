HABER

Seydikemer'de kar, Fethiye'de yağmur yaşamı olumsuz etkiledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 16:34 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesi Karabel mevkisinde kar, Fethiye'de ise sağanak yağış etkili oldu.

Seydikemer'de kar, Fethiye'de yağmur yaşamı olumsuz etkiledi

Sedat ÜNAL/FETHİYE (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Seydikemer ilçesi Karabel mevkisinde kar, Fethiye'de ise sağanak yağış etkili oldu. Fethiye'de zemin katta kalan ev ve iş yerlerinde su baskınları meydana gelirken, Fethiye- Antalya karayolunun Karabel mevkisindeki kar yağışı nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanmaya başladı.
Seydikemer ve Fethiye ilçelerinde geceden itibaren etkili olan kar ve yağmur yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Fethiye- Antalya karayolunun Seydikemer ilçesindeki Karabel mevkisinde yoğun kar yağışı ulaşımda sıkıntı yaşattı. Ekipler, trafiğin aksamaması için sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı, donanımsız yola çıkmamalarını istedi. Kar lastiği ve zinciri olmayan araçların geçişine izin verilmedi. Seydikemer'in yayla mahalleleri Temel ve Yayla Ceylan'da yolların kapalı olduğu ve ekiplerin bölgede yol açma çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.
Sağanak yağışın etkili olduğu Fethiye ilçesinde ise dağlık kesimden inen sular, Kayaköy Mahallesi'ndeki tarım arazilerine doldu ve bazı evlerde su baskınına yol açtı.
Fethiye Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, ilçede son 24 saatte metrekareye 110 kilogram yağmur düştüğünü belirtti. Ocak ayı boyunca Fethiye'de metrekareye 342,8 kilogram yağmur yağdığını kaydeden yetkililer, "Uzun yıllar ocak ayı yağış ortalaması 170 kilogramdı. Bu yıl Ocak ayında uzun yıllar ortalamasına göre, Fethiye'ye 2 kat daha fazla yağış düştü" açıklamasını yaptı.

FOTOĞRAFLI

Seydikemer'de kar, Fethiye'de yağmur yaşamı olumsuz etkilediSeydikemer'de kar, Fethiye'de yağmur yaşamı olumsuz etkilediSeydikemer'de kar, Fethiye'de yağmur yaşamı olumsuz etkilediSeydikemer'de kar, Fethiye'de yağmur yaşamı olumsuz etkiledi

PARTNEREski usul çıkma teklifi!Eski usul çıkma teklifi!
Difüzyon testi sırasında hastaya fazla karbonmonoksit iddiasına soruşturmaDifüzyon testi sırasında hastaya fazla karbonmonoksit iddiasına soruşturma
Kilis’te bisiklet dağıtımı devam ediyorKilis’te bisiklet dağıtımı devam ediyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Necati Şaşmaz, boşanmak için eşinden 10 milyon lira tazminat istiyor

Necati Şaşmaz, boşanmak için eşinden 10 milyon lira tazminat istiyor

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine zam geldi mi?

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine zam geldi mi?

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti seçim manifestosunu açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti seçim manifestosunu açıkladı

O ülke Mehmet Şimşek'in telefonunu hacklemiş!

O ülke Mehmet Şimşek'in telefonunu hacklemiş!

Çanakkale'de bu sabah! Gören hayran kaldı

Çanakkale'de bu sabah! Gören hayran kaldı

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Guaido hakkında soruşturma başlatıldı

Guaido hakkında soruşturma başlatıldı

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da fırtına sonrası korkunç görüntüler

Korkunç! Bu kareler Antalya'da çekildi

Mersin'deki şiddetli yağış ve fırtına

Mersin'deki şiddetli yağış ve fırtına

Bu kare Van Gölü'nde çekildi! Geri geldiler

Bu kare Van Gölü'nde çekildi! Geri geldiler

Buz Tırmanış Festivali'nde renkli görüntüler

Erzurum'da uluslararası buz tırmanış festivali

Diyarbakır-Silvan karayolunda kaza: Çok sayıda yaralı var

Diyarbakır-Silvan karayolunda kaza: Çok sayıda yaralı var

Görmeyen gözlerle 15 saat mesai yapıyor!

Görmeyen gözlerle 15 saat mesai yapıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.