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Seydioğlu'nun tabelaları indiriliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2019 15:35 | Son Güncelleme

PENDİK'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran Hasan ve Hüseyin Sel'in sahibi olduğu Seydioğlu Baklava hakkında, Seyidoğlu Baklavaları tarafından açılan dava ile ihtiyati tedbir kararının ardından Seydioğlu Baklava firmasının dükkanlarının tabelaları indiriliyor.

Seydioğlu'nun tabelaları indiriliyor

Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL,(DHA) PENDİK'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran Hasan ve Hüseyin Sel'in sahibi olduğu Seydioğlu Baklava hakkında, Seyidoğlu Baklavaları tarafından açılan dava ile ihtiyati tedbir kararının ardından Seydioğlu Baklava firmasının dükkanlarının tabelaları indiriliyor.

Mahkeme ihtiyati tedbir kararını kabul ederek, Seydioğlu'nun her türlü yayın, tanıtım malzemesi, mal, ürün, ambalaj, tabela, afiş, broşür, reklam, ilan ve internet üzerinden tanıtım kullanımlarının tedbiren önlenmesine hükmetmiş, ayrıca Seydioğlu'nun tabelalarının tedbiren sökülmesine de karar vermişti. Tabela indirme kararı aldıran şirketin avukatları, icra memurlarıyla birlikte Seydioğlu Baklava'nın Pendik Kaynarca şubesine geldi. Burada Seydioğlu'nun tabelaları, üzerinde firmanın adı yazılı baklava kutuları ile ambalaj malzemeleri de alınarak bir kamyonete yüklendi.

BİR TABELAYI KALDIRIP, YENİDEN ASTILAR

Seyidoğlu firmasının avukatı Ömer Faruk Doğancı, tabelaların kaldırılmasıyla ilgili şunları söyledi:

"Zaten mahkeme kararı vardı. Devam eden bir davamız vardı. Bu davada bilirkişi raporu lehimize gelmişti. Daha sonra yaşanan malum olaylar neticesinde mahkemeden tedbir talep ettik. Mahkeme de tedbir talebimizi kabul etti. Biz daha sonra firma avukatlarıyla ve yetkilileriyle iletişime geçmiştik. Kendileri tabelaları kaldıracaklarını söylediler. Bir tabelayı kaldırdılar, daha sonra yalnız bir gün geçtikten sonra tabelaları yeniden yerine astılar. Biz de mahkemeden tedbir kararının uygulanmasını talep ettik. Bu durumda bizim için tek yol, icra kanalıyla tabelaları sökmek kalmıştı. Bu sebeple bugünkü işlemleri gerçekleştiriyoruz. Şu an devam eden bir dava var. Bu davanın sonucuna göre zaten mahkeme gereken hukuki değerlendirmeyi yapacaktır. Şu ana kadar 3 şubeye gittik. Daha sonrasında devam etme hakkımız bulunmakta. Ancak firma sahipleri kendileri indirirlerse daha iyi olacağını düşünüyoruz.”

(FOTOĞRAF)

Seydioğlu'nun tabelaları indiriliyorSeydioğlu'nun tabelaları indiriliyorSeydioğlu'nun tabelaları indiriliyorSeydioğlu'nun tabelaları indiriliyor

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