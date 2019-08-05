Seydioğlu'nun tabelaları indiriliyor

"Zaten mahkeme kararı vardı. Devam eden bir davamız vardı. Bu davada bilirkişi raporu lehimize gelmişti. Daha sonra yaşanan malum olaylar neticesinde mahkemeden tedbir talep ettik. Mahkeme de tedbir talebimizi kabul etti. Biz daha sonra firma avukatlarıyla ve yetkilileriyle iletişime geçmiştik. Kendileri tabelaları kaldıracaklarını söylediler. Bir tabelayı kaldırdılar, daha sonra yalnız bir gün geçtikten sonra tabelaları yeniden yerine astılar. Biz de mahkemeden tedbir kararının uygulanmasını talep ettik. Bu durumda bizim için tek yol, icra kanalıyla tabelaları sökmek kalmıştı. Bu sebeple bugünkü işlemleri gerçekleştiriyoruz. Şu an devam eden bir dava var. Bu davanın sonucuna göre zaten mahkeme gereken hukuki değerlendirmeyi yapacaktır. Şu ana kadar 3 şubeye gittik. Daha sonrasında devam etme hakkımız bulunmakta. Ancak firma sahipleri kendileri indirirlerse daha iyi olacağını düşünüyoruz.”

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