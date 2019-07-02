Seydişehir'de bir yayla 'kuduz' nedeniyle karantinaya alındı

Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR (Konya), (DHA) - KONYA'nın Seydişehir ilçesindeki Ufacık Yaylası, büyükbaşlarda görülen kuduz hastalığı nedeniyle karantinaya alındı.

Seydişehir'in Bostandere Mahallesi'nde Ufacık Yaylası'nda büyükbaşlarda 'kuduz' hastalığına rastlandı. Bölgeyi karantinaya alan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 6 ay süreyle yaylaya hayvan giriş ve çıkışını yasakladı. Yaylada bulunan hayvanlar, ekipler tarafından aşılanırken kuduz hastalığının yayladaki yabani hayvanlardan bulaşmış olabileceği üzerinde duruluyor.

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