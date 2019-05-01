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Seydişehir'de ceset bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2019 18:51 | Son Güncelleme

Seydişehir'de ceset bulundu

Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir erkeğe ait ceset bulundu.

Alınan bilgiye göre, mantar toplamak için Küpe Dağı'nın Kalafat mevkisine giden kişi, kayalıkların üzerinde hareketsiz yatan birinin olduğunu gördü.

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, kayalıkların üzerinde çürümeye başlayan bir erkek cesedi olduğunu tespit etti.

Üzerinde, çorap ve beline sarılı kuşağa benzer bez parçasından başka bir şey bulunmayan cesedin kime ait olduğunun belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin bölgedeki çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
ceset erkek Konya Seydişehir

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