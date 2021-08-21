MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Seyfi Dursunoğlu nam-ı diyar 'Huysuz Virjin' mezarı başında anıldı

Seyfi Dursunoğlu nam-ı diyar 'Huysuz Virjin' mezarı başında anıldı

21.08.2021 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Huysuz Virjin karakteriyle tanınan Seyfi Dursunoğlu ölüm yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

Seyfi Dursunoğlu nam-ı diyar 'Huysuz Virjin' mezarı başında anıldı

17 Temmuz 2020'de 87 yaşındayken hayatını kaybeden sanatçı Seyfi Dursunoğlu'nun Zincirlikuyu'daki mezarı İBB'nin talebiyleödüllü mimar Kerem Piker yeniden tasarladı.

-huysuz-virjin-mezari-basinda-anildi_9557_dhaphoto3

Dursunoğlu'nun kabri, hayatından ve sanatından izler taşıyan bir anıt mezar haline getirildi. Dursunoğlu'nun tüm mirasını bağışladığı Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) tarafından anıt mezarın başında bir anma töreni düzenlendi.

-huysuz-virjin-mezari-basinda-anildi_9557_dhaphoto1
Anmada konuşan ÇYDD Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel, "Ülkemizin yetiştirdiği ender değerlerden biri. İsmi hiç unutulmayacak hele ki okuttuğu kız çocukları 'Seyfi Dursunoğlu bursuyla okuduklarını' dedikçe onun ismi hep anılacak. Mekanı cennet olsun" dedi. Anmanın ardından lokma dağıtıldı.

-huysuz-virjin-mezari-basinda-anildi_9557_dhaphoto2

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Angelina Jolie'den Afganistan isyanı: Mide bulandırıcıAngelina Jolie'den Afganistan isyanı: Mide bulandırıcı
Sağlık hizmetleri artık telefonunuzda!Sağlık hizmetleri artık telefonunuzda!
Aşı iddialarına yanıt verdi! Annesi çok ağırAşı iddialarına yanıt verdi! Annesi çok ağır
Anahtar Kelimeler:
Seyfi Dursunoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan "PCR Testi Zorunluluğu" genelgesi

Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan "PCR Testi Zorunluluğu" genelgesi

Günde 5 kilogram protein tozu içen genç felç kaldı

Günde 5 kilogram protein tozu içen genç felç kaldı

Boğaziçi Üniversitesi rektörü belli oldu

Boğaziçi Üniversitesi rektörü belli oldu

Duvarın üzerinden ABD askerine verilen bebeğe ne oldu?

Duvarın üzerinden ABD askerine verilen bebeğe ne oldu?

Biden'dan Afganistan ve Taliban açıklaması

Biden'dan Afganistan ve Taliban açıklaması

Muayenesinde hamile olduğu belirlendi, anlattıkları şoke etti

Muayenesinde hamile olduğu belirlendi, anlattıkları şoke etti

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Tatil pozlarıyla olay oldu! Yasin Obuz sessiz kalmadı

Tatil pozlarıyla olay oldu! Yasin Obuz sessiz kalmadı

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Güldür Güldür'e yeni sezonda bomba transfer!

Güldür Güldür'e yeni sezonda bomba transfer!

İddialı başlayan dizi için final kararı verildi

İddialı başlayan dizi için final kararı verildi

Gündem olan mülteci yorumu! "Bacını, karını, kızını..."

Gündem olan mülteci yorumu! "Bacını, karını, kızını..."

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.