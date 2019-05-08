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Seyfi hak ettiği şampiyonluğa kavuştu (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 19:11 | Son Güncelleme

'DİSKALİFİYE EDİLDİ, MADALYA DİKER'E VERİLDİ' Denizli'de yaşayan ve Deniz Yüzme Spor Kulübü öğrencisi olan Seyfi Diker, kulübüyle birlikte 5 Mayıs'ta Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Aquamasters Yüzme Yarışına katıldı.

Seyfi hak ettiği şampiyonluğa kavuştu (3)

'DİSKALİFİYE EDİLDİ, MADALYA DİKER'E VERİLDİ'
Denizli'de yaşayan ve Deniz Yüzme Spor Kulübü öğrencisi olan Seyfi Diker, kulübüyle birlikte 5 Mayıs'ta Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Aquamasters Yüzme Yarışına katıldı. Yarışmada 11-13 yaş grubunda yarışan Deniz Yüzme Spor Kulübü'nden Seyfi Diker, çekişmeli geçen parkuru tüm sporcuların önünde tamamlayıp sudan birinci çıktı. Bu sırada 40-44 yaş kategorisinde yarışan, Üsküdar Su Sporları yüzücüsü Tolga Öcal (40), hemen ardından sudan çıkan Seyfi Diker'e, finişe ulaşmak üzereyken çarparak düşürdü. Tolga Öcal hem kendi yaş kategorisinde hem de erkekler genel klasmanında birinci oldu. Seyfi Diker ise gözyaşlarına boğulup çizgiyi geçer geçmez kendisini yere bıraktı. Küçük sporcu görevlilerin kucağında sağlık birimine götürüldü. Olayın ardından Öcal centilmenliğe aykırı davranışta bulunduğu gerekçesiyle diskalifiye edilirken, Seyfi Diker ise hak ettiği madalyaya ulaştı.
Denizli Büyükşehir Belediyesi Dokuzkavaklar Yüzme Havuzunda milli takım seçmelerine hazırlanan Diker, kendisi için yarışmanın oldukça heyecanlı geçtiğini ifade ederek, "Yarış heyecanlıydı. Sadece yarışın bitimi sıkıntılıydı. Ben genel klasmanda yarışı birinci tamamlayacakken Tolga Öcal'ın bana vurup, omuz atıp düşmeme neden oldu ve yarışmayı üçüncü sırada bitirdim. O anlarda çok sinirlendim. Sinir krizi geçirdim. Elim ayağım titremeye başladı. Kendisine buradan bir mesajım yok. Bana bilerek yapmadığını söyledi. 'Gözüm buharlaştı' dedi. Biz öyle inanalım öyle olsun" dedi.
Tolga Öcal'ın yarış bitiminde kendisinin yanına gelmediğini belirten Seyfi Diker, "Yanıma gelmesini beklerdim. Kim beklemez ki. Madalya töreninden önce kendisiyle konuştum. Benden özür diledi. 'Burası açık su burada böyle şeyler olabilir. Ben 11 yaşında başladım açık suda yüzmeye, abilerimiz bize yumruk atıyordu, dövüyordu' dedi. Bundan sonraki amacım, çok çalışıp milli takıma seçilmek ve madalyalar kazanmak" diye konuştu.
ANNE DİKER: SAMİMİYETİNE İNANDIK
Marmaris'te yaşadığı olayla Türkiye'nin gündemine gelen yüzücü Seyfi Diker'in annesi Hatice Diker, görüntüleri izledikten sonra şoke olduklarını ifade etti. Hatice Diker, "Tolga Öcal yanımıza gelip özür dilediğinde onun samimiyetine inanmıştık. Ancak görüntüleri izledikten sonra, olayın öyle olmadığını gördük ve biraz üzüldük. Dönüp arkasına bile bakmaması, yoluna devam etmiş olması, diğer Ukraynalı yarışmacıyı tebrik etmesi bizi çok üzdü. Spor bir barış dilidir. Açık suda yapılan yarışların sert olduğunu biliyorduk, buna göre gittik. Oğlumuzu Atatürk'ün dediği gibi, zeki, çevik ve ahlaklı yetiştirmeye çalışıyoruz" dedi.
ANTRENÖR DEMİRTEN: KEŞKE TUTUP KALDIRSAYDI
Seyfi Diker'in Antrenörü Selin Demirten ise milli takım seçmelerine hazırlanmak amacıyla yarışmaya katıldıklarını dile getirerek, "Tolga Öcal bizden özür dilediği zaman görüntüleri izlememiştik. Görüntüleri izlediğimizde üzüntü yaşadık. Keşke bize dürüstçe söyleyip özür dileseydi. Motive olarak gittiğimiz yarışmada böyle bir olay yaşamak istemezdik. Keşke çarpıp gitmek yerine elinden tutup kaldırsaydı. 3 sporcu bitiş çizgisinden birlikte geçselerdi de, şuan güzel bir olayı konuşuyor olsaydık" diye konuştu.

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

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Seyfi hak ettiği şampiyonluğa kavuştu (3)Seyfi hak ettiği şampiyonluğa kavuştu (3)Seyfi hak ettiği şampiyonluğa kavuştu (3)Seyfi hak ettiği şampiyonluğa kavuştu (3)

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