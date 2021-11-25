Seyfülislam Kaddafi’nin Adaylığı Reddedildi

Libya’da yüksek seçim kurulu, devrik lider Muammer Kaddafi’nin oğlu Seyfülislam Kaddafi’yi önümüzdeki ay yapılacak seçimlerde adaylıktan çıkardı. Karara Kaddafi hakkındaki suçlamalar gerekçe gösterildi.

Seyfülislam Kaddafi’nin adı, Libya Yüksek Ulusal Seçim Kurulu’nun yayınladığı seçime girmeye hak kazanmayan adaylar listesinde yer aldı. Seyfülislam Kaddafi önümüzdeki günlerde karara mahkemede itiraz edebilir.

Seyfülislam Kaddafi, 2015 yılında Trablus’ta yargılandığı davada 2011’de babası Muammer Kaddafi karşıtı protestolarda göstericilere karşı şiddet kullanmak suçundan idam cezasına mahkum olmuştu. Ancak mahkemenin aldığı bu karara Libya’da karşıt yetkililer karşı çıkmıştı.

Kaddafi Libya’daki isyanla bağlantılı olarak insanlığa karşı suç işlediği gerekçesiyle Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından da aranıyor.

Seçimlerin ilk turu 24 Aralık’ta

Birleşmiş Milletler’in iç savaşı sonlandırma ve ülkeyi daha demokratik bir geleceğe yönlendirme çabalarının ardından Libya’da devlet başkanlığı seçimlerinin ilk turu 24 Aralık’ta yapılacak.

2011 yılında Muammer Kaddafi’nin devrilmesinin ardından, petrol zengini Libya’da son on yıldır biri başkent Trablus diğeri de ülkenin doğusundaki Bingazi’de olmak üzere iki karşıt yönetim bulunuyor.

Libya’daki iç savaşta her iki taraf da paralı asker ve Türkiye, Rusya, Suriye ve diğer bölgesel güçlerden yabancı savaşçı desteği aldı.

Seyfülislam Kaddafi 2001 yılı sonlarında ülkede babası Muammer Kaddafi’nin 40 yıllık iktidarına son veren isyan sırasında Libya’nın Zintan kentinde muhalif savaşçılar tarafından yakalanmış, 2017 yılında da serbest kalmıştı.

Libya’da devlet başkanlığı seçimlerinde aday olanlar arasında askeri komutan Halife Haftar ve Libya’nın geçici başbakanı Abdülhamid Dibeybe de var.

Libya’da uzun süredir yapılması beklenen seçimleri, seçim yasası ve silahlı gruplar arasında zaman zaman yaşanan çatışmalar gibi çözüme kavuşturulmamış sorunlar gölgeliyor.

Ülkenin doğusu ve batısı arasındaki derin anlaşmazlık ve binlerce yabancı savaşçının varlığı da ülkede istikrarın sağlanmasının önündeki engeller arasında.

