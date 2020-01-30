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Şeyh Bağdu'yu anma etkinliğinde binlerce kişi yer sofrasında buluştu 

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 15:14 | Son Güncelleme

BATMAN’ın Beşiri ilçesinde bağlı Örmegöze köyündeki Zilan Türbesi'nde Zilan şeyhi Süleyman Bağdu'yu anma etkinliğinde kurulan yer sofrasında, binlerce kişi buluştu.

Arif ARSLAN- Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)- BATMAN’ın Beşiri ilçesinde bağlı Örmegöze köyündeki Zilan Türbesi'nde Zilan şeyhi Süleyman Bağdu'yu anma etkinliğinde kurulan yer sofrasında, binlerce kişi buluştu.
Beşiri'ye bağlı Örmegöze köyündeki Şeyh Süleyman Bağdu'yu 14'üncü anma ve aş dökme etkinliğine Türkiye'nin birçok kentinden binlerce kişi katıldı. 50 büyükbaş,120 küçükbaş hayvanının kesildiği anma programında konuklar için bir ton pirinç, bir ton fasulye, kazanlarda pişirildi. Pişirilen yemekler, konuklara Şeyh Süleyman Bağdu'nun anısına kurulan 'Kardeşlik yer sofrası'nda ikram edildi.
Süleyman Bağdu'nun oğlu Selman Bağdu, anma programına Türkiye'nin dört bir yandan katılımın olduğunu ifade ederek, "Merhum babamın anma etkinliğinde gelenekselleştirdiğimiz 'Kardeşlik yer sofrası'nda yüzlerce sevenimizle birlikte yemekte bir araya geldik. Güzel hava sayesinde bu yıl beklenilenin üzerinde bir katılım oldu. Anma ve aş dökme törenine katılanlara teşekkürlerimi iletiyorum" dedi.

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