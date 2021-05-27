Şeyh Cerrah: İsrail ile Filistinliler arasındaki gerilimin ortasında bir mahalle

Samira Dajani ve Adel Budeiri'nin bahçesi bir vaha gibi. Begonviller, lavantalar ve meyve ağaçlarıyla dolu bu huzurlu bahçe, aynı zamanda bir çatışmayı tetikleyen anlaşmazlığın da merkezinde yer alıyor.

Filistinli çiftin tek katlı bu taş evi Doğu Kudüs'teki Şeyh Cerrah mahallesinde ve Yahudi yerleşimcilere yer açmak için tahliye edilmek istenen 14 evden biri. Burada toplam 300 Filistinli mahalle sakini var. Bu aile, evi boşaltması için alınan mahkeme kararını İsrail'in en üst mahkemesine taşıdı.

İsrail ile Gazze Şeridi'ndeki Hamas arasındaki son gerilimden hemen önce Kudüs'te şiddet patlak verdiğinde süreç durdurulmuştu. Ancak tehlike ortadan kalkmadı.

Samira solmuş çiçekleri temizlerken, Adel de bana, 1950'ler ve 60'lardan kalma siyah beyaz fotoğraflar gösteriyor.

Adel, "Çok zor" diyor. "Bu evde yaşadığımız mutlu dönemin sona ereceğini, ikinci kez mülteci olacağımızı düşünüyoruz."

Her ikisinin ailesi 1948'de İsrail'in kuruluşu sırasındaki savaşta Batı Kudüs'ten sürülmüş. Ailelerin evleri sadece birkaç kilometre uzaklıkta, ancak İsrail yasaları, ailelerin bunlara yeniden sahip olmasını engelliyor.