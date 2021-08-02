HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Şeyh Cerrah: İsrail mahkemesi Doğu Kudüs'te çatışmalara yol açan mahalle hakkındaki kararı açıklayacak

Şeyh Cerrah: İsrail mahkemesi Doğu Kudüs'te çatışmalara yol açan mahalle hakkındaki kararı açıklayacak

02.08.2021 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail'de Yüksek Mahkeme, Mayıs ayında Gazze'de yaşanan çatışmaları tetikleyen gerilimin odak noktası olan Doğu Kudüs'teki Şeyh Cerrah mahallesi hakkında kararını açıklayacak. Uzun süredir beklenen duruşmada, 70'ten fazla Filistinli ailenin, Şeyh Cerrah'taki evlerini tahliye etme emrine karşı yaptıkları temyiz başvurusu karara bağlanacak.

Şeyh Cerrah: İsrail mahkemesi Doğu Kudüs'te çatışmalara yol açan mahalle hakkındaki kararı açıklayacak

İsrail'de Yüksek Mahkeme, Mayıs ayında Gazze'de yaşanan çatışmaları tetikleyen gerilimin odak noktası olan Doğu Kudüs'teki Şeyh Cerrah mahallesi hakkında kararını açıklayacak.

Uzun süredir beklenen duruşmada, 70'ten fazla Filistinli ailenin, Şeyh Cerrah'taki evlerini tahliye etme emrine karşı yaptıkları temyiz başvurusu karara bağlanacak.

Alt mahkemeler, ailelerin on yıllardır yaşadıkları evlerin arsalarının Yahudi sahiplere ait olduklarına hükmetmişti.

Tahliye kararının çıkmasının ardından, İsrail polisi ve kararı protesto eden Filistinliler arasında çatışmalara yol açmıştı. Gazze'yi yöneten Hamas İsrail'in Şeyh Cerrah'taki "tacizine" misilleme olarak Kudüs'e roketler fırlatmıştı.

Devamında 11 gün süren çatışmalarda Birleşmiş Milletler'e göre (BM) göre Gazze'de en az 256 kişi, İsrail'de ise 13 kişi hayatını kaybetti. Çatışmalar ateşkesle sona erdi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri, İsrail'e Şeyh Cerrah'taki tahliyeleri gerçekleştirmeme çağrısı yaptı.

Komiserlikten yapılan açıklamada, Filistinliler'in Yahudi yerleşimcilerle yerlerinden edilmesinin uluslararası hukuka göre savaş suçu olduğu hatırlatıldı.

İsrail, Doğu Küdüs'ü 1967 savaşında işgal etmiş ve daha sonra da ilhak etmişti.

İsrail, Doğu Kudüs'ü işgal altında toprak olarak görmüyor ve kentin tümünün başkent olduğunu söylüyor. Bu iddia uluslararası toplumun büyük kesimi tarafından kabul görmüyor.

İsrail yönetimi Şeyh Cerrah sorununun bir devlet meseli değil, mahkeme kararlarına tabi bir emlak anlaşmazlığı olduğunu söylüyor.

İsrail polisiyle tartışan Filistinli bir kadın

Bugünkü Yüksek Mahkeme duruşması, arsaların kayıtlı Yahudi sahiplerinin Filistinli mahalle sakinlerini kiralarını ödemedikleri gerekçesiyle tahliye edilmesi talebiyle başlayan ve neredeyse 30 yıl süren hukuk mücadelesinin son perdesi.

Filistinliler mülklerin asıl sahiplerinin kendileri olduklarını ve Ürdün'ün 1948'de bölgeyi işgal etmesinden sonra bu hakkın kendilerine verildiğini söylüyorlar.

Filistinlilerin iddiası geçen yıl Kudüs'teki bir mahkeme tarafından reddedilmiş ve tahliye emri haklı bulunmuştu.

Filistinliler davayı, İsrailli yerleşimcilerin Filistinlilerin gelecekteki devletlerinin başkenti yapmayı umdukları Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait evleri ele geçirme kampanyasının bir parçası olduğunu söylüyor.

2003'te Şeyh Cerrah'ta üzerlerinde evlerinin bulunduğu arsalar, bölgeyi Yahudi yerleşimcilere açmayı amaçlayan bir Yahudi kuruluşu tarafınan satın alınmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Taksim'de inanılmaz anlar! Kadınların 'laf atma' tartışması saç saça baş başa kavgaya dönüştüTaksim'de inanılmaz anlar! Kadınların 'laf atma' tartışması saç saça baş başa kavgaya dönüştü
Bursa'da damada görülmemiş eziyet! Boyundurukla araç çektirildi, kırbaç vurulduBursa'da damada görülmemiş eziyet! Boyundurukla araç çektirildi, kırbaç vuruldu
Son pişmanlık fayda etmedi! Hastane odasından yürek burkan mesajSon pişmanlık fayda etmedi! Hastane odasından yürek burkan mesaj
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji uyardı: Kavrulacağız

Meteoroloji uyardı: Kavrulacağız

Gece saatlerinde Türkiye'ye giriş yaptılar

Gece saatlerinde Türkiye'ye giriş yaptılar

Jandarma önlem aldı! Kimsenin girilmesine izin verilmiyor

Jandarma önlem aldı! Kimsenin girilmesine izin verilmiyor

Millet İttifakı aday gösterirse olurum

Millet İttifakı aday gösterirse olurum

''Terim, bana çanta içinde 500 bin dolar verdi''

''Terim, bana çanta içinde 500 bin dolar verdi''

CANLI: Türkiye - Rusya

CANLI: Türkiye - Rusya

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Bakan Koca'dan Biontech aşısı olacaklara kritik uyarı

Bakan Koca'dan Biontech aşısı olacaklara kritik uyarı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Manavgat'tan acı haber geldi

Manavgat'tan acı haber geldi

Konya'daki katliamın görüntüleri ortaya çıktı

Konya'daki katliamın görüntüleri ortaya çıktı

Kılıçdaroğlu'na sert yanıt: Devlet adamı olsaydı...

Kılıçdaroğlu'na sert yanıt: Devlet adamı olsaydı...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.