"Şeyh Edebali, İnsanı Yaşatanlar Ödülü" sahiplerini buldu

"Şeyh Edebali, İnsanı Yaşatanlar Ödülü" 118 yaşındaki gazi Taştan Candan ve 78 yaşındaki Sebahat Atak'a verildi.

Yeni Osmanlılar Derneği tarafından verilen "Şeyh Edebali İnsanı Yaşatanlar Ödülleri" sahiplerini buldu.

Dernek Başkanı Saffet Atak, Kabakçı Konağı'nda düzenlenen "Osmanlı'da Yaşamak ve Osmanlıyı Anlamak" konulu söyleşide, yıllarını cephelerde geçirmiş 118 yaşındaki gazi Taştan Candan'a ve tarih sevgisini kaybetmeyen 78 yaşındaki Sebahat Atak'a ödüllerini takdim etti.

Saffet Atak, her ay farklı bir akademisyeni ağırladıklarını ve farklı tarihi konular ile ilgili söyleşiler düzenlediklerini ifade ederek, kendisini bu ülkeye adamış büyükleri tespit edip, her yıl "Şeyh Edebali İnsanı Yaşatanlar Ödülü"nü verdiklerini söyledi.

Atak, "Uzun yıllar cephede kalmış ve ömrünü adamış Taştan Candan dedemize bir ödül vereceğiz. Aynı zamanda bir ödülümüz daha var, annem 78 yaşında olmasına rağmen her ay tarih söyleşilerine katılıp katkıda bulunuyor. Ona da tarih merakı ve fedakarlığından dolayı ödül vereceğiz."diye konuştu.