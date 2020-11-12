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Şeyh Edebali Türbesine gelen milyonlarca kişi ne bir çay içecek ne de bir gözleme yiyebilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2020 14:28 | Son Güncelleme

Şeyh Edebali Türbesi yerleşkesi içinde bulunan kıl çadır belediye tarafından mühürlenmesinin ardından diğer işletmede de izinsiz yapılar kaldırıldı.

Şeyh Edebali Türbesi yerleşkesi içinde bulunan kıl çadır belediye tarafından mühürlenmesinin ardından diğer işletmede de izinsiz yapılar kaldırıldı. Şeyh Edebali Türbesine ziyarete gelen milyonlarca kişi ne bir çay içebilecek, ne de bir gözleme yiyebilecek.
Osmanlı Devletinin kurucusu Osman Gazi’nin kayınpederi ve devletin manevi kurucusu olan Şeyh Edebali Türbesinde bulunan işletmeler arasında ki rekabet birinin mühürlenmesine neden olurken, bir diğerinin de izinsiz yapılar kaldırılmasıyla sonuçlandı. İki işletme birbirlerini şikâyet edince konu hakkında Eskişehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından bir karar çıktı.
Kararda "Söz konusu izinsiz ve kaçak yapıların kaldırılması" neticesine varıldı. Bunun üzerine geçtiğimiz günlerde belediye avukatı, zabıtalar ve İmar Müdürlüğüne ait çalışanları bahse konu Servet Yılmaz’a ait tapulu alanı olan 1 ve 3’üncü derece sit alanı içindeki kıl çadırı mühürledi.
Şeyh Edebali Türbesine gelen milyonlarca kişi ne bir çay içecek nede bir gözleme yiyebilecek
“Diriliş Ertuğrul” dizisi sonrası ayda milyonlarca kişinin ziyaret ettiği Şeyh Edebali Türbesinde bulunan diğer işletme içinde Eskişehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulundan “Yapı niteliği taşıyan yapıların kaldırılması” karası çıkmıştı. Bu karar sonrası belediye avukatı, zabıtalar ve İmar Müdürlüğüne ait çalışanları bugün 1. derece sit alanı üzerine kurulan Muhsin Maden’in ait çay bahçesi olarak kullandığı alana gitti. Ekipler çay ocağı ile bahçede bulunan masa, sandalye gibi materyalleri kaldırdı.
“30 yıl emek verdik”
Muhsin Maden, yetkililerin aldığı karara saygılı olduklarını anlatarak, “Belediye Başkanımız bizlere yapıları kaldırın dedi. Bizde kaldırdık, devletimizin aldığı kararlara yasalara saygılıyız. Bizde onların karar neticesinde kaldırıyoruz. Bizim burada çay bahçesi açma ruhsatımız vardı. Bizleri burayı kaldırdığımızda insanlar nerede oturacak. Biz buraya 30 yıl emek verdik, ama karar neyse uygulayacağız" dedi.
Öte yandan Şeyh Edebali Türbesi yerleşkesi içinde bulunan bir işletme mühürlenirken, diğerinde de yapı niteliği taşıyan yapılar ve çay bahçesindeki masa sandalyeler kaldırıldı. Bu sayede Şeyh Edebali Türbesine gelen milyonlarca kişi ne bir çay içecek ne de bir gözleme yiyebilecek. Yerleşke içinde sadece türbeye ziyarete gelen vatandaşlar tarihi hamam içindeki Muhsin Maden’e ait hediyelik eşya satışı yapılan alanı gezebilecek.

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