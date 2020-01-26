Şeyh İkrime Sabri'den Türkiye'ye taziye mesajı

KUDÜS (AA) - Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri, Elazığ'daki deprem nedeniyle Türkiye'ye başsağlığı mesajı gönderdi.

Ofisinden yayınlanan görüntülü taziye mesajında eski Kudüs-Filistin Müftüsü olan ve halihazırda Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanlığı görevini yürüten Şeyh Sabri, Türkiye halkının Kudüs ve Filistin davasına verdiği desteği hatırlatarak, "Aziz Türkiye'nin değerli halkı size, yaşanan deprem dolayısıyla en samimi duygularımla taziyelerimi iletiyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

Depremde yaralananlara da acil şifalar dileyen ve geçmiş olsun dileklerini ileten Şeyh Sabri, Allah'ın takdirine boyun eğmenin önemine değinerek doğal afetlere karşı gerekli önlemlerin alınmasının önemini vurguladı.

