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Şeyh Şaban-ı Veli Külliyesi'nde arife yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2018 14:21 | Son Güncelleme

Şeyh Şaban-ı Veli Külliyesi'nde arife yoğunluğu

Kastamonu'daki Şeyh Şaban-ı Veli Külliyesi'nde Kurban Bayramı arifesinde yoğunluk yaşanıyor.

Mevlana Celaleddin-i Rumi, Hacı Bektaş-ı Veli, Hacı Bayram-ı Veli ile Anadolu'nun büyük evliyalarından biri kabul edilen Şeyh Şaban-ı Veli'nin kabrinin bulunduğu külliyeyi ziyaret etmek için Türkiye'nin birçok yerinden vatandaşlar Kastamonu'ya geliyor.

Şeyh Şaban-ı Veli Kültür Vakfı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Muharrem Avcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yoğunluğun bayram süresince devam edeceğini söyledi.

Külliye içindeki müzede Şeyh Şaban-ı Veli'nin kullandığı eşyaların da bulunduğunu belirten Avcı, "Şeyh Şaban-ı Veli hazretleri Kastamonu'nun medarıiftiharı. Bayram süresince binlerce vatandaşın burayı ziyaret edecektir." dedi.

Külliye içinde bulunan Şeyh Şaban-ı Veli Camisi İmam hatibi Asım Muttalib Kısa ise ziyaretlerin bayramda ve bayram arifesinde arttığını anlatarak, şunları söyledi:

"İnsanlarımız Türkiye'nin dört bir tarafından akın akın ziyarette bulunuyor. Özellikle memleketi Kastamonu olup da diğer illerde oturan kardeşlerimiz, kente geldiklerinde buraya uğrayıp dua ediyor. Kurban Bayramı arifesinde yoğun oluyor. Bayram günlerinde de ziyaretler yoğun olacaktır. Bizim için manevi değeri çok büyük olan bir yer."

Ailesi ile külliyeyi ziyaret eden Mehmet Ardınç, arife günü olması dolayısıyla manevi atmosferi yaşamak istediklerini belirterek, "Güzel bir duygu. İnsanın bayram arifesinde türbelerde bulunması insana ayrı bir maneviyat katıyor. Bir zindelik hissediyoruz. Tüm İslam aleminin bayramı şimdiden kutlu olsun." ifadesini kullandı.

Şeyh Şaban-ı Veli Külliyesi'ne sık sık geldiğini aktaran Sabire Tulum, "Buranın kıymetinin bilinmesi lazım. Burası bambaşka bir yer. Namazımızı kıldık. Dua ettik." dedi.

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KASTAMONU kurban bayramı Şeyh Şaban-ı Veli

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