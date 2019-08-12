Şeyh Şaban-ı Veli Külliyesi'nde bayram yoğunluğu

Kastamonu'daki Şeyh Şaban-ı Veli Külliyesi'nde Kurban Bayramı dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

Mevlana Celaleddin-i Rumi, Hacı Bektaş-ı Veli, Hacı Bayram-ı Veli ile Anadolu'nun büyük evliyalarından biri kabul edilen Şeyh Şaban-ı Veli'nin kabrinin bulunduğu külliyeyi ziyaret etmek için Türkiye'nin birçok yerinden vatandaşlar Kastamonu'ya geliyor.

Külliyede Kurban Bayramı nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.

Külliyeyi ziyaret eden Yakup Kargı, AA muhabirine, Ankara'dan geldiğini söyledi.

Kurban Bayramı tatili nedeniyle Kastamonu'yu ziyaret ettiklerini belirten Kargı, "Kastamonu'yu çok sevdik. İlçelerini de gezeceğiz. Şeyh Şaban-ı Veli ayrı bir güzellik. Burada ibadetimizi yaptık." dedi.

Nurullah Akgül de İstanbul'dan geldiğini ifade ederek, "Buranın manevi duyguları çok güzel. İnşallah tekrar gelmek nasip olur." diye konuştu.

Ziyaretçilerden Abdülsamed Kalem ise Kastamonulu olduğunu ancak İstanbul'da ikamet ettiğini kaydederek, "Şeyh Şaban-ı Veli Külliyesi'ndeki manevi ortam çok güzel. Burası insanı etkiliyor." ifadelerini kullandı.

