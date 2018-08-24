ŞEYH SAİD VE ARKADAŞLARININ MEZARININ BULUNMASI İÇİN AÇIKLAMA YAPTILAR

Haber-KameraCanan ALTINTAŞ-Serdar SUNARDİYARBAKIR, (DHA)-DİYARBAKIR'da faaliyet yürüten Palevi İlim Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (PALEVİ-DER) Diyarbakır Şubesi üyeleri, Cuma namazı sonrası Ulucami önünde, basın açıklaması yaparak, idam edilen Şeyh Said ile 46 arkadaşının mezar yerinin açığa çıkarılmasını istedi.Palevi-Der Genel Başkanı Sait Gökçe ile dernek üyeleri, Sur ilçesindeki tarihi Ulu Camide kılınan Cuma namazı sonrası, cami önünde toplandı. Şeyh Sait ile 46 arkadaşının isimlerinin yazılı olduğu büyük bir pankart açan dernek üyeleri, hükümete seslenerek, Şeyh Sait ile arkadaşlarının mezar yerlerinin bulunmasını talep etti. Dernek üyeleri adına konuşan PALEVİ-DER Diyarbakır Şube Başkanı Mustafa Üngür, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulunarak, Sayın Cumhurbaşkanım; Bangledeşte idam edilen Rahman Mizani için gösterdiğiniz tepki, boksör Muhammed Ali'nin cenazesine gösterdiğiniz yoğun ilgi taktire şayandır. Senin gibi bir lidere bu ve bundan fazlası yakışır. Bizden olan ve bizim dinimiz için ve geleceğimiz için mücadele eden ve zamanın tek parti dönemi tarafından, haşa hain ilan edilen ve son ifadesinde 'Benim davam din ve Allah içindir' dediği halde idam edilen şeyh Sait efendi içinde aynı hassasiyeti göstermediniz bekliyoruz. Sizden arşivleri açıp Şeyh Said Efendi hareketi hakkında bir araştırma yapmanızı ve mezar yerinin tespit edilmesini istiyoruz. Mekanlarının da yanına bir cami yapılmasına müsaade edilsin dedi. Yapılan konuşmadan sonra PALEVİ-DER üyeleri, sessiz bir şekilde dağıldı.

