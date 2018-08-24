HABER

ŞEYH SAİD VE ARKADAŞLARININ MEZARININ BULUNMASI İÇİN AÇIKLAMA YAPTILAR

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2018 16:22 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da faaliyet yürüten Palevi İlim Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (PALEVİ-DER) Diyarbakır Şubesi üyeleri, Cuma namazı sonrası Ulucami önünde, basın açıklaması yaparak, idam edilen Şeyh Said ile 46 arkadaşının mezar yerinin açığa çıkarılmasını istedi.Palevi-Der Genel Başkanı Sait Gökçe ile dernek üyeleri, Sur ilçesindeki tarihi Ulu Camide kılınan Cuma namazı sonrası, cami önünde toplandı.

Haber-KameraCanan ALTINTAŞ-Serdar SUNARDİYARBAKIR, (DHA)-DİYARBAKIR'da faaliyet yürüten Palevi İlim Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (PALEVİ-DER) Diyarbakır Şubesi üyeleri, Cuma namazı sonrası Ulucami önünde, basın açıklaması yaparak, idam edilen Şeyh Said ile 46 arkadaşının mezar yerinin açığa çıkarılmasını istedi.Palevi-Der Genel Başkanı Sait Gökçe ile dernek üyeleri, Sur ilçesindeki tarihi Ulu Camide kılınan Cuma namazı sonrası, cami önünde toplandı. Şeyh Sait ile 46 arkadaşının isimlerinin yazılı olduğu büyük bir pankart açan dernek üyeleri, hükümete seslenerek, Şeyh Sait ile arkadaşlarının mezar yerlerinin bulunmasını talep etti. Dernek üyeleri adına konuşan PALEVİ-DER Diyarbakır Şube Başkanı Mustafa Üngür, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulunarak, Sayın Cumhurbaşkanım; Bangledeşte idam edilen Rahman Mizani için gösterdiğiniz tepki, boksör Muhammed Ali'nin cenazesine gösterdiğiniz yoğun ilgi taktire şayandır. Senin gibi bir lidere bu ve bundan fazlası yakışır. Bizden olan ve bizim dinimiz için ve geleceğimiz için mücadele eden ve zamanın tek parti dönemi tarafından, haşa hain ilan edilen ve son ifadesinde 'Benim davam din ve Allah içindir' dediği halde idam edilen şeyh Sait efendi içinde aynı hassasiyeti göstermediniz bekliyoruz. Sizden arşivleri açıp Şeyh Said Efendi hareketi hakkında bir araştırma yapmanızı ve mezar yerinin tespit edilmesini istiyoruz. Mekanlarının da yanına bir cami yapılmasına müsaade edilsin dedi. Yapılan konuşmadan sonra PALEVİ-DER üyeleri, sessiz bir şekilde dağıldı.

PARTNERGöğsüne 30 gün boyunda diş macunu sürüp bekledi sonuç ise...Göğsüne 30 gün boyunda diş macunu sürüp bekledi sonuç ise...
Doç. Dr. Onmaz: İmkanı olan sevdiğine at alsınDoç. Dr. Onmaz: İmkanı olan sevdiğine at alsın
Yılkı atları, su içmek için köye indiYılkı atları, su içmek için köye indi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ayça Erturan ahlaksız teklifi ifşa etti

Ayça Erturan ahlaksız teklifi ifşa etti

Gündemi sarsacak iddia: Rahip Brunson kiliseyi PKK’nın paravanı olarak kullandı

Gündemi sarsacak iddia: Rahip Brunson kiliseyi PKK’nın paravanı olarak kullandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan devleti yeniden yapılandırıldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan devleti yeniden yapılandırıldı!

Ortalığı karıştıracak ifade! 'Melih Gökçek yargılanmalı'

Ortalığı karıştıracak ifade! 'Melih Gökçek yargılanmalı'

G.Saray, F.Bahçe'nin eski yıldızını kaptı

G.Saray, F.Bahçe'nin eski yıldızını kaptı

Bakan 'Fırsatçılara izin vermeyeceğiz' dedi, lahmacun kuyruğunun ardı arkası kesilmedi

Bakan 'Fırsatçılara izin vermeyeceğiz' dedi, lahmacun kuyruğunun ardı arkası kesilmedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kurban Bayramı tatili bitiyor! Milyonlarca vatandaş dönüşe geçti!

Kurban Bayramı tatili bitiyor! Milyonlarca vatandaş dönüşe geçti!

Telefonunu açmayan sevgilisinin evini bastı! Sonrası dehşet

Telefonunu açmayan sevgilisinin evini bastı! Sonrası dehşet

AK Partili Sofuoğlu'nun zor anları!

AK Partili Sofuoğlu'nun zor anları!

Birbirlerine girdiler! Sinan Oğan: Biz bu sümüklüye Okyanus Ötesi derken sen yalıyordun

Birbirlerine girdiler! Sinan Oğan: Biz bu sümüklüye Okyanus Ötesi derken sen yalıyordun

Göbeklitepe’de yangın çıktı

Göbeklitepe’de yangın çıktı

Ortalığı karıştıracak ifade! 'Melih Gökçek yargılanmalı'

Ortalığı karıştıracak ifade! 'Melih Gökçek yargılanmalı'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.