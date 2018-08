Şeyh Said ve arkadaşlarının mezarlarının bulunmasını istediler

Canan ALTINTAŞ- Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR'da faaliyet gösteren Palevi İlim Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (PALEVİ-DER) üyeleri, cuma namazı sonrası Ulu Cami önünde basın açıklaması yapıp, Şeyh Said ile 46 arkadaşının mezar yerinin bulunmasını istediklerini söyledi.

Palevi- Der Genel Başkanı Sait Gökçe ile dernek üyeleri, Sur ilçesindeki tarihi Ulu Cami'de kılınan cuma namazı sonrası toplandı. Şeyh Said ile 46 arkadaşının isimlerinin yazılı olduğu pankartı açan dernek üyeleri, mezar yerlerinin bulunmasını talep ettiklerini söyledi. Dernek üyeleri adına konuşan PALEVİ-DER Diyarbakır Şube Başkanı Mustafa Üngür, "Sayın Cumhurbaşkanı'm, Bangladeş'te idam edilen Rahman Mizani için gösterdiğiniz tepki, boksör Muhammed Ali'nin cenazesine gösterdiğiniz yoğun ilgi takdire şayandır. Senin gibi bir lidere bu ve bundan fazlası yakışır. Bizden olan ve bizim dinimiz için ve geleceğimiz için mücadele eden ve zamanın tek parti dönemi tarafından haşa hain ilan edilen ve son ifadesinde 'Benim davam din ve Allah içindir' dediği halde idam edilen Şeyh Said için de aynı hassasiyeti göstermediniz bekliyoruz. Sizden arşivleri açıp 'Şeyh Said Efendi hareketi' hakkında bir araştırma yapmanızı ve mezar yerinin tespit edilmesini istiyoruz. Mekanlarının da yanına bir cami yapılmasına müsaade edilsin" dedi.

Konuşmanın ardından PALEVİ-DER üyeleri, olaysız dağıldı.

FOTOĞRAFLI