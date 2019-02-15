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Seyhan Baraj Gölü’nde erkek cesedi bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 15.02.2019 13:03 | Son Güncelleme

Adana’da Seyhan Baraj Gölü’nde bir erkek cesedi bulundu.Edinilen bilgiye göre, Çukurova ilçesinde Seyhan Baraj Gölü’ndeki Çatalan Köprüsü’nde bulunan vatandaşlar gölde hareketsiz halde duran birini görünce polise haber verdi.

Seyhan Baraj Gölü’nde erkek cesedi bulundu

Adana’da Seyhan Baraj Gölü’nde bir erkek cesedi bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Çukurova ilçesinde Seyhan Baraj Gölü’ndeki Çatalan Köprüsü’nde bulunan vatandaşlar gölde hareketsiz halde duran birini görünce polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, sualtı polisine haber verdi. Polis tekne ile köprü yakınına gelerek öldüğü belirlenen şahsın cenazesini kıyıya çıkardı. Şahsın erkek olduğu ve üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenildi. Polis cesedin kimliğini ve nasıl öldüğünü belirlemek için çalışma başlattı.

Seyhan Baraj Gölü’nde erkek cesedi bulundu

Seyhan Baraj Gölü’nde erkek cesedi bulundu

Seyhan Baraj Gölü’nde erkek cesedi bulundu

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