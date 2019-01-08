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Seyhan Barajı'ndan bırakılan su miktarı artacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2019 15:47 | Son Güncelleme

Adana Valiliği: - "Seyhan Barajı'ndan Seyhan Nehri’ne bırakılan su miktarında artma olacağından, Seyhan Nehri seddeleri arasına, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından girmemesi, nehre kıyısı olan yerleşim yerlerinde yaşayan vatandaşlarımızın önlem alması, halkımızın tedbirli ve dikkatli olması gerekmektedir"

Adana’da, aşırı yağışlar nedeniyle Seyhan Barajı'ndan Seyhan Nehri'ne bırakılan su miktarının artacağı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, son günlerdeki aşırı yağışların, Seyhan Nehri üzerinde bulunan barajlarda doluluk oranlarını hızla yükselttiği belirtildi.

Aşırı yağışlar nedeniyle Seyhan Barajı rezervuarında bulunan fazla suyun 26 Aralık 2018'den bugüne kadar sürekli ve kontrollü olarak nehir yatağına bırakılarak tahliye edildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ancak bölgemize, önümüzdeki günlerde uzun süreli kuvvetli yağış ihbarı meteorolojik olarak yapılmaktadır. Seyhan Barajı'ndan Seyhan Nehri'ne bırakılan su miktarında artma olacağından, Seyhan Nehri seddeleri arasına, vatandaşlarımızın, can ve mal güvenliği açısından girmemesi, nehre kıyısı olan yerleşim yerlerinde yaşayan vatandaşlarımızın önlem alması, halkımızın tedbirli ve dikkatli olması gerekmektedir."

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