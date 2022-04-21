Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay kimdir? Akif Kemal Akay kaç yaşında, nerelidir?

Adana'nın Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, katıldığı iftar programında bir grup tarafından saldırıya uğradı. Adana halkı bu haber sonrası belediye başkanları için telaşlandı. Akay yaptığı açıklamada, "Hizmetlerden rahatsız olan bazıları kendilerine az hizmet yapıldığını ifade ederek bir yumurta attılar" dedi. İşte Akif Kemal Akay'ın kim olduğu ve daha detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz...

SEYHAN BELEDİYE BAŞKANI AKİF KEMAL AKAY KİMDİR?

Seyhan Belediyesi, Dağlıoğlu Mahallesi’nde verdiği iftar programında Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay’a yumurtalı saldırı düzenlendi.

Saldırı sonrasında açıklamalarda bulunan Akay, "Gün aşırı iftar programlarının bir tanesinde bugün tatsız bir olay yaşandı. Herhalde yapılan hizmetlerden rahatsız olan bazıları kendilerine az hizmet yapıldığını ifade ederek, saldırı demeyelim buna bir yumurta attılar. Olayın tamamı bu. Ondan sonra zaten yemeğimize devam ettik. Mahalle halkıyla birlikte bin kişiyi aşan bir topluluk içerisinde herkes bu olayı fazlasıyla protesto etti. Yapanlar da bu sırada kaçmak zorunda kaldılar" dedi.

SEYHAN BELEDİYE BAŞKANI AKİF KEMAL AKAY NERELİDİR?

Akif Kemal Akay 1 Ocak 1950 yılında Adana'da dünyaya geldi. Akay, kimya yüksek mühendisi ve biyokimya uzmanıdır. 1968 yılında 18 yaşındayken CHP’ye üye oldu. SODEP Adana kurucusu olan Akay, CHP ve SHP yöneticilikleri, il başkanlığı, Atatürkçü Düşünce Derneği Adana İl Başkanlığı ve Genel Başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu.

