HABER

Seyhan Gölü silüeti bozan yüksek katlı binalar

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 16:55 | Son Güncelleme

ADANA'da Seyhan Gölü yakınlarında ormanlık alanın tepesine inşa edilen yüksek katlı binalar, görenlerin dikkatini çekiyor.

Seyhan Gölü silüeti bozan yüksek katlı binalar

Nuri PİR- Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)- ADANA'da Seyhan Gölü yakınlarında ormanlık alanın tepesine inşa edilen yüksek katlı binalar, görenlerin dikkatini çekiyor.
Merkez Sarıçam ilçesindeki Menekşe Mahallesi'nde, Seyhan Gölü'ne bakan ormanlık alanın tepesine inşa edilen 15 katlı, 4 blokluk site inşaatı, kentin dört bir yanından görülüyor. Büyükşehir Belediyesi'nin eski başkanı Aytaç Durak'ın döneminde, sitenin bulunduğu alana imar düzenlemesi yapıldığı, hukuka aykırı bir durumun olmadığı öğrenildi.
Göl kenarında gezinti yapan Adanalılar, yüksek katlı binalar nedeniyle kentin silüetinin bozulduğunu, durumun hukuka uygun olsa bile mantığa aykırı olduğunu kaydetti.

FOTOĞRAFLI

Seyhan Gölü silüeti bozan yüksek katlı binalarSeyhan Gölü silüeti bozan yüksek katlı binalarSeyhan Gölü silüeti bozan yüksek katlı binalar

Anoreksiya hastası çikolatayla hayata döndü! İşte son haliAnoreksiya hastası çikolatayla hayata döndü! İşte son hali
Son 25 yılın en soğuk günlerini yaşıyorlar! Son 25 yılın en soğuk günlerini yaşıyorlar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da site boşaltıldı! Daireler mühürleniyor

İstanbul'da site boşaltıldı! Daireler mühürleniyor

Meteoroloji'den İstanbul için kar uyarısı!

Meteoroloji'den İstanbul için kar uyarısı!

Çileden çıktı: Orkidine kadar alıp...

Çileden çıktı: Orkidine kadar alıp...

İstanbul'da satışlar başladı! İşte fiyatlar...

İstanbul'da satışlar başladı! İşte fiyatlar...

Esad'dan çok sert Türkiye açıklaması: Köle olursunuz

Esad'dan çok sert Türkiye açıklaması: Köle olursunuz

Sosyal medyada gündem yaratmıştı! YÖK'ten açıklama geldi

Sosyal medyada gündem yaratmıştı! YÖK'ten açıklama geldi

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

100'ün üzerinde komiser yardımcısı tutuklandı

100'ün üzerinde komiser yardımcısı tutuklandı

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

İbrahim Kalın'dan Fetullah Gülen iddialarına flaş cevap!

İbrahim Kalın'dan Fetullah Gülen iddialarına flaş cevap!

Diyanet: Sigara haramdır

Diyanet: Sigara haramdır

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
CHP Gaziantep il yönetimi istifa etti

CHP'de bir istifa daha! İl yönetimi topluca bıraktı!

Antalya'da ilginç olay! Hırsızlıktan bunalınca emniyet, jandarma ve MİT'i şikayet etti

Emniyet, jandarma ve MİT'i şikayet etti! Sebebi şaşırttı

Sesi duyan arabanın yanına koştu! Herkes seferber oldu

Sesi duyan arabanın yanına koştu! Herkes seferber oldu

Karadeniz'de 'kahverengi kokarca' tehlikesi!

Karadeniz'de 'kahverengi kokarca' tehlikesi!

Türkiye'de kaç Suriyeli var? Bakan Soylu sayıyı açıkladı

Türkiye'de kaç Suriyeli var? Bakan Soylu sayıyı açıkladı

'Manisa'da uçak düştü' iddiası! Ekipler alarma geçti, resmi açıklama geldi

'Manisa'da uçak düştü' iddiası! Ekipler alarma geçti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.