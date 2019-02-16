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Seyhan Nehri'nde, suya atladığı öne sürülen kız aranıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 16.02.2019 09:38 | Son Güncelleme

ADANA'da, lise öğrencisi olduğu iddia edilen bir kız okul çantasını bırakarak Seyhan Nehri'ne atladı.

Seyhan Nehri'nde, suya atladığı öne sürülen kız aranıyor

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)- ADANA'da, lise öğrencisi olduğu iddia edilen bir kız okul çantasını bırakarak Seyhan Nehri'ne atladı. Genç kızı arama çalışması başlatıldı.
Olay, Seyhan ilçesi Tarihi Taş Köprü üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, lise öğrencisi olduğu iddia edilen kız, bir süre köprü üzerinde bekledi. Daha sonra okul çantasını yere bırakan öğrenci, Seyhan Nehri'ne atladı. Genç kız suda bir süre sürülendikten sonra gözden kayboldu. O anları ise çevredekiler cep telefonuyla görüntüledi. İhbar üzerine olay yerine su altı polisleri ve CANKUR ekipleri sevk edildi. Ekipler kayıp kızı arama çalışması başlattı. Genç kızın çantasını arayan polis de çantada ders kitapları ile 'Züleyha Kölge' adına düzenlenmiş paso buldu. Polis, genç kızın ailesine ulaşmaya çalıştı. Nehirde kaybolduğu öne sürülen kızı arama çalışmaları devam ediyor.
FOTOĞRAFLI

Seyhan Nehri'nde, suya atladığı öne sürülen kız aranıyorSeyhan Nehri'nde, suya atladığı öne sürülen kız aranıyorSeyhan Nehri'nde, suya atladığı öne sürülen kız aranıyorSeyhan Nehri'nde, suya atladığı öne sürülen kız aranıyor

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