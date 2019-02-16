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Seyhan Nehri'nde, suya atladığı öne sürülen kız aranıyor (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 16.02.2019 12:32 | Son Güncelleme

ZÜLEYHA'NIN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI Seyhan Nehri'ne atlayan kızın Anafartalar Lisesi öğrencisi Züleyha K.

Seyhan Nehri'nde, suya atladığı öne sürülen kız aranıyor (2)

ZÜLEYHA'NIN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Seyhan Nehri'ne atlayan kızın Anafartalar Lisesi öğrencisi Züleyha K. (16) olduğu belirlenirken cesedini bulmak için görevliler, nehrin kapaklarını kapatarak suyu boşalttı. Suların çekilmesinin ardından AFAD ve su altı ekipleri, nehir yatağına girerek arama çalışması başlattı. Bu sırada olay yerine gelen Züleyha K.'nin yakınları da ekiplerle birlikte arama çalışmasına katıldı. Bir süre sonra genç kızın cesedi bulundu. Olay yerinde toplanan Züleyha K.'nin okul arkadaşları ise, ceset bulununca nehir yatağında sinir krizi geçirdi. Bazı öğrenciler ise bayıldı. Polis vatandaşların suya girmemesi için uyarılarda bulunda ancak genç kızın yakınları bu uyarıları dikkata almayarak suya girmeye devam etti. Bunun üzerine polis, oluşan kalabalığa müdahale etmek için çevik kuvvet ekiplerinden yardım istedi. Ailevi problemlerinden dolayı intihar ettiği iddia edilen genç kızın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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Seyhan Nehri'nde, suya atladığı öne sürülen kız aranıyor (2)Seyhan Nehri'nde, suya atladığı öne sürülen kız aranıyor (2)Seyhan Nehri'nde, suya atladığı öne sürülen kız aranıyor (2)Seyhan Nehri'nde, suya atladığı öne sürülen kız aranıyor (2)

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