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Seyhan Nehri’ne düşen adamı vatandaşlar kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2019 02:35 | Son Güncelleme

Adana’da Seyhan Nehri’ne düşen 45 yaşındaki adam vatandaşlar tarafından son anda kurtarıldı.Olay, gece yarısı Seyhan İlçesi Türkocağı Mahallesi Regülatör Köprü yakınında meydana geldi.

Seyhan Nehri’ne düşen adamı vatandaşlar kurtardı

Adana’da Seyhan Nehri’ne düşen 45 yaşındaki adam vatandaşlar tarafından son anda kurtarıldı.

Olay, gece yarısı Seyhan İlçesi Türkocağı Mahallesi Regülatör Köprü yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Seyhan Nehri kıyısında duran 45 yaşındaki Yalçın S. henüz bilinmeyen bir nedenle suya düştü. Akıntıyla sürüklenen Yalçın S. bağırarak yardım istedi. Yardım çığlıkları duyan vatandaşlar koşarak nehrin kıyısına geldi.

Regülatör Köprü’nün ayaklarına tutunan Yalçın S. akıntıya karşı direndi. Vatandaşlar ise Yalçın S.’ye merdiven uzatarak çıkarttı. Havanın yağmurlu ve soğuk olması nedeniyle donma tehlikesi geçiren Yalçın S.’in kıyafetlerini çıkaran polis, çarşaf ile ısıtmaya çalıştı. Soğuktan titreyen Yalçın S., sağlık ekiplerince Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Seyhan Nehri’ne düşen adamı vatandaşlar kurtardı

Seyhan Nehri’ne düşen adamı vatandaşlar kurtardı

Seyhan Nehri’ne düşen adamı vatandaşlar kurtardı

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