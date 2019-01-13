Seyhan Nehri'nin debisi yükselince tarlaları su bastı

MERSİN (AA) - Adana'daki Seyhan Barajı'ndan Seyhan Nehri'ne bırakılan su miktarının aşırı yağışlar nedeniyle artması sonucu, Mersin'in Tarsus ilçesinde yaklaşık 30 bin dönüm tarım alanını su bastı.

Çukurova'da geçen haftalarda meydana gelen aşırı yağışlar nedeniyle Seyhan Barajı'ndan nehre bırakılan su miktarında artışa gidildi.

Bunun üzerine nehir yakınlarında bulunan Tarsus'un Kefeli, Çöplü, Çatalca, Ağzıdelik ve Baharlı mahalleleri civarındaki, yarısına yakınında buğday, lahana, marul ve kabak ekili yaklaşık 30 bin dönüm alan su altında kaldı.

Bu arada, Adana'nın Tuzla Mahallesi ile Tarsus arasındaki kara yolunun Tuzla Köprüsü mevkisinin su altında kalması nedeniyle yol trafiğe kapatıldı.

Tarsus Kaymakamı Yüksel Ünal, yaptığı açıklamada, olayda can kaybının yaşanmadığını, herhangi yerleşim yerinin zarar görmediğini ifade etti.

DSİ 6. Bölge Müdürlüğü yetkililerinin "barajdan su bırakma işleminin bir süre daha süreceğini" belirttiğine işaret eden Ünal, bölge halkının, su seviyesinin yükselmesi riskine karşı ayrıca bilgilendirildiğini kaydetti.

