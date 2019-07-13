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Şeyhandede şelalesinin çevresi atık ve çöplerle doldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2019 10:00 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'ın Çermik ilçesinde Şeyhandede Mahallesi'yle aynı ismi taşıyan 24 metrelik şelale, ziyaretçi akınına uğrarken, çöplerini bölgede bırakan ziyaretçilere mahalle sakinleri tepki gösteriyor.

Şeyhandede şelalesinin çevresi atık ve çöplerle doldu

Emrah KIZIL/DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR'ın Çermik ilçesinde Şeyhandede Mahallesi'yle aynı ismi taşıyan 24 metrelik şelale, ziyaretçi akınına uğrarken, çöplerini bölgede bırakan ziyaretçilere mahalle sakinleri tepki gösteriyor.
Diyarbakır'ın kaplıcalarıyla ünlü Çermik ilçesinde doğal güzelliğiyle dikkat çeken 24 metre yüksekliğindeki Şeyhandede Şelalesi, özellikle hafta sonları çevre il ve ilçelerden gelen ziyaretçilerin akınına uğruyor. Şelaleye gelenler, gölette yüzerek serinlerken, çevresinde piknik yapıyor. Ancak ziyaretçilerin, çöplerini şelale çevresinde bırakarak bölgeden ayrılmalarına sinirlenen mahalle sakinleri, doğal güzelliğiyle dikkat çeken şelalenin kirletilmesine tepki gösteriyor. Vatandaşların duyarlı olmasını isteyen mahalleli, yetkililerden de bölgeye çöp konteyneri bırakılmasını istedi.
Mahalle sakinlerinden İbrahim Koca, çevre illerden ziyaretçilerin, şelaleyi görmek için geldiklerini ancak günün sonunda çöp yığınları oluşturduklarını söyledi. Koca, şelalenin kirletilmemesi gerektiğini belirterek, "Bazı gençler çöplerini olduğu gibi yerde bırakıp gidiyor. Şehir merkezinde sıkılan aileler, bir gününü doğayla iç içe, serin suyun yanında geçirmek istedikleri halde gelemiyorlar. Bunun nedeni bilinçsiz gençlerin gelip burada çöplerini, atıklarını bırakıp gitmeleri. Buraya en az 3- 4 tane çöp konteyneri ve lavabo şart. Çünkü aileler artık gelemiyorlar. Aileden ziyade buraya kendini bilmez gençler gelip, bu doğa harikasını kirletip tekrar geri dönüyorlar" dedi.
Yılmaz Koca ise şelale için görevli isteyerek, "Güzel bir yer ama ne yazık ki bakım yok. Burada en azından çöp konteyneri, görevli olsa buralar bu kadar kirli olmazdı. Bütün çevre illerden buraya geliyorlar. Ne yazık ki gelen herkes çöplerini o tarafa, bu tarafa atıyor. Devletimizden buraya acilen görevlendirme istiyoruz" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Şeyhandede şelalesinin çevresi atık ve çöplerle dolduŞeyhandede şelalesinin çevresi atık ve çöplerle dolduŞeyhandede şelalesinin çevresi atık ve çöplerle doldu

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