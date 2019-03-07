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Şeyhin akılalmaz araçları

DÜNYA HABERLERİ  | 07.03.2019 08:59 | Son Güncelleme

"Gökkuşağı Şeyhi" diye de anılan, milyarlarca dolar serveti bulunan Şeyh Hamad Bin Hamdan El Nahyan, yüzlerce araçlık koleksiyonu ile görenleri hayrete düşürüyor.

Milyarlarca dolar serveti olan şeyhin koleksiyonununda 14 tekerleği bulunan ve bir Türk'ün tasarımını yaptığı aracında içinde bulunduğu çok sayıda nadide araç bulunuyor.

Milyarder şeyhin sıra dışı araba koleksiyonu

Müzede klasik araçların dışında çok sayıda özel tasarım araç da yer alıyor.
Hamad bin Hamdan Al Nahyan uzun yıllardır özel yapım 4 x 4 off road arabalarla ilgileniyor.
Kendisine özel araçlar tasarlatıyor.
Yine bu araçlardan bir tanesi fotoğrafta görünen 14 tekerlekli devasa araç.
Multi milyarder Şeyh Hamad bin Hamdan Al Nahyan'ın bu aracı göz dolduruyor.
71 yaşındaki şeyhin aracı özel bir uçak boyutunda.
14 tekerlekli olan araç arazide oldukça iyi iş çıkarıyor.
Aracın tasarımını bir Türk yaptı.
Şeyh Hamad Bin Hamdan El Nahyan'ın 22.5 milyar dolar değerinde kişisel serveti olduğu söyleniyor.
Abu Dabi'den multi milyarder Şeyh Hamad bin Hamdan Al Nahyan, 7,5 metre uzunluğundaki özel yapım otomobilini Fransa'nın Mulhouse kentinde sergilemişti.
Ford F550 model kamyonet şasisi üzerine, Jeep Wrangler kasası konulmuş.
Kaportanın uzatıldığını söyleyen Hamad, motor ve yürüyen aksamda herhangi bir değişiklik yapılmadığını söyledi.
Hamad, 7,5 metre uzunluğunda, 2,5 metre genişliğinde ve 2,5 metre yüksekliğindeki Large Spider'ın 160 kilometreye kadar hız yapabildiğini ifade etti.
Hamad, arabalara olan düşkünlüğünü, "Abu Dabi'de 200 araçlık bir müzem var. Bu beni mutlu hissettiriyor. Çünkü günlük kullanım dahil bütün modellerden arabalar var orda" sözleriyle ifade etti.
Şeyh Hamad Bin Hamdan El Nahyan, "Gökkuşağı Şeyhi" diye de anılıyor.
Kendisine ait özel uçağı ve helikkopteri de var.
Milyarlarca dolar serveti olan şeyhin araç koleksiyonununda çok sayıda nadide araç bulunuyor.
Şeyh Hamad Bin Hamdan El Nahyan'ın ismi yaptığı sıradışı işlerle sık sık gündeme geliyor.
Şeyh Nahyan, sekiz yıl önce de adını 1 kilometre boyundaki dev harflerle çöle yazdırmıştı.
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Şeyh Hamad Bin Hamdan El Nahyan araba Koleksiyon

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