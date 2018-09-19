HABER

Şeyhin lüks yatı Marmaris'te

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 16:07 | Son Güncelleme

Dubai Şeyhi Abdullah Al Futtaim'in 110 metrelik lüks yatı "Radiant" için 550 bin liralık yakıt alındı

Dubai Şeyhi Abdullah Al Futtaim'in Cayman Adaları bayraklı, 110 metre uzunluğundaki lüks motor yatı "Radiant" Marmaris'e geldi.

Otomotiv, akaryakıt ve lojistik sektörlerinde faaliyet gösteren As Majid Al Futtaim Group'un Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Al Futtaim'e ait süper lüks yat "Radiant" Marmaris Cruise Port Limanı’na yanaştı.

Yakıt ikmali yapacağı için yatın çevresinde deniz kirliliğini önlemek için güvenlik tedbirleri alındı.

Lüks yata, 550 bin lira karşılığında 130 bin litre yakıt verildi.

İçinde Al Futtaim, yakınları Hindistan ve İtalyan misafirlerinin bulunduğu belirtilen yata yiyecek ikmali de yapıldı.

- Helikopter dahil her türlü lüksü barındırıyor

100 metre ilerisindeki bir botu alabora edebilecek yüksek güçlü askeri su topu bulunan yatta, acil durumlarda koltuk fırlatmaya yarayan özel bir güvenlik sistemi de yer alıyor.

Korsan saldırısı ya da acil durumda turbo motorları sayesinde 75 knot hızla gidebilen güvenlik botu da yatta hazır tutuluyor.

Üzerinde helikopter bulunan ve her türlü lüksü barındıran 110 metre uzunluğundaki yatın içinde jakuziler, spor salonu, çalışma odası ve jetskiler yer alıyor.

Mega yat, limanda yürüyüş yapan yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çekti.

Yatın, akşam saatlerinde Marmaris’ten ayrılarak Yunanistan’ın Rodos adasına gideceği öğrenildi.

PARTNERÇocuğunuz size karşı geliyorsa nedeni bu olabilir!Çocuğunuz size karşı geliyorsa nedeni bu olabilir!
Türkiye ve Brezilya arasında havacılıkta işbirliği anlaşması imzalandıTürkiye ve Brezilya arasında havacılıkta işbirliği anlaşması imzalandı
TEM Otoyolu Büyükçekmece Ahmediye mevkisinde kaza! Trafik yoğunluğu yaşanıyorTEM Otoyolu Büyükçekmece Ahmediye mevkisinde kaza! Trafik yoğunluğu yaşanıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dubai Dubai Şeyhi Abdullah Al Futtaim Marmaris Muğla Radiant

En Çok Okunan Haberler

Adnan Oktar operasyonunda flaş karar! Dava düştü

Adnan Oktar operasyonunda flaş karar! Dava düştü

WhatsApp'tan gelen bankalar arası para transferi (EFT) fotoğrafı hayatlarını kabusa çevirdi!

WhatsApp'tan gelen bankalar arası para transferi (EFT) fotoğrafı hayatlarını kabusa çevirdi!

Defne Samyeli yolda kaldı, Cem Yılmaz'ı aradı

Defne Samyeli yolda kaldı, Cem Yılmaz'ı aradı

Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başlayan Galatasaray Twitter'da gündem oldu

Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başlayan Galatasaray Twitter'da gündem oldu

İpler çok gerildi! Bu açıklamalar yenilir yutulur cinsten değil

İpler çok gerildi! Bu açıklamalar yenilir yutulur cinsten değil

Lyme hastalığı nedir? Uzmanlar uyarıyor: Çağın salgını

Lyme hastalığı nedir? Uzmanlar uyarıyor: Çağın salgını

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TEM Otoyolu Büyükçekmece Ahmediye mevkisinde kaza! Trafik yoğunluğu yaşanıyor

TEM Otoyolu Büyükçekmece Ahmediye mevkisinde kaza! Trafik yoğunluğu yaşanıyor

Periyodik tablonun başındaki 1 atom numaralı element hangisidir? (Hadi İpucu 18 Eylül 20.30)

Periyodik tablonun başındaki 1 atom numaralı element hangisidir? (Hadi İpucu 18 Eylül 20.30)

Fotoğraftaki Deniz Gezmiş değil Kıbrıslı Türk!

Fotoğraftaki Deniz Gezmiş değil Kıbrıslı Türk!

HDP'li Ahmet Şık'tan tartışma yaratan EURO 2024 çıkışı: Türkiye'ye verilmesin

HDP'li Ahmet Şık'tan tartışma yaratan EURO 2024 çıkışı: Türkiye'ye verilmesin

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gaziler Günü'nde önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gaziler Günü'nde önemli açıklamalar

Hulusi Akar duyurdu: 366 terörist öldürüldü!

Hulusi Akar duyurdu: 366 terörist öldürüldü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.