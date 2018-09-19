HABER

Şeyhin yatına 1 milyon liralık akaryakıt ve yemek ikmali

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 21:15 | Son Güncelleme

DUBAİ Şeyhi Abdullah Al Futtaim'in 'Radiant' adlı lüks mega yatına, demir attığı Marmaris'te 550 bin lira değerinde akaryakıt ikmali yapıldı.

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- DUBAİ Şeyhi Abdullah Al Futtaim'in 'Radiant' adlı lüks mega yatına, demir attığı Marmaris'te 550 bin lira değerinde akaryakıt ikmali yapıldı. Ayrıca yapılan yiyecek ikmaliyle toplam harcamanın 1 milyon lirayı bulduğu belirtildi.

Dubai Şeyhi Abdullah Al Futtaim'in 'Cayman Adaları' bayraklı, 110 metre uzunluğundaki 'Işıltılı' anlamına gelen 'Radiant' adlı mega yatı, bugün öğle saatlerinde, Marmaris'teki gümrüklü limana demir attı. İzmir'in Aliağa ilçesinden getirtilen tankerlerle lüks yata, 130 bin litre 550 bin lira değerinde akaryakıt ikmali yaptı. Ayrıca 5 minibüs dolusu yiyecek ikmaliyle harcamanın 1 milyon lirayı bulduğu belirtildi. İkmal ardından mürettebat mega yattaki yelkenli, sürat teknesi ve jet ski gibi spor aletlerini çıkartarak bakımlarını yaptı. Hummalı bir temizlik çalışması yürütüldüğü görüldü. Akaryakıt, lojistik ve otomotiv gibi sektörlerde faaliyet gösteren dünyanın sayılı zenginlerinden olan ve As Majid Al Futtaim Group'un Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Al Futtaim, akrabalarının yanı sıra ortak iş yaptığı İtalyan ve Hindistanlı misafirleri olduğu bildirildi. 270 milyon pound değerindeki muazzam yat, saldırı anında 80 knot hıza ulaştığı ve ayrıca özel güvenlik önlemleri bulunduğu bildirildi. Banyo aparatlarının altın kaplama olduğu ve içinde her türlü lüksle, teknolojinin bulunduğu mega yatın özel süitleri bulunuyor. Mega yatın ikmal ardından rotasının neresi olduğu hakkında bilgi verilmedi. Lüks yatın fotoğrafını çekmek için gelen tekne ve yatlar güvertede bulunan güvenlik personeli tarafından uzaklaştırıldı.

PARTNERDizi müjdesiDizi müjdesi
Sevgilisine 19 otomobille evlilik teklif etti Sevgilisine 19 otomobille evlilik teklif etti 
Rus arama-kurtarma gemisi boğazdan geçtiRus arama-kurtarma gemisi boğazdan geçti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Aleyna Tilki'nin babasına icra şoku!

Aleyna Tilki'nin babasına icra şoku!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile öğrenci arasında ilginç diyalog

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile öğrenci arasında ilginç diyalog

WhatsApp'tan gelen bankalar arası para transferi (EFT) fotoğrafı hayatlarını kabusa çevirdi!

WhatsApp'tan gelen bankalar arası para transferi (EFT) fotoğrafı hayatlarını kabusa çevirdi!

Yine Rus jeti düştü!

Yine Rus jeti düştü!

Pelin Akil eşi Anıl Altan'ı askere uğurladı

Pelin Akil eşi Anıl Altan'ı askere uğurladı

23 bin otopsi yapan doktor: Böyle yaşamaktansa ölmek daha iyi

23 bin otopsi yapan doktor: Böyle yaşamaktansa ölmek daha iyi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yeni Havalimanı'nın tanıtımı için piste çıkan Kenan Sofuoğlu, F-16 ile prova yarışı yaptı!

Yeni Havalimanı'nın tanıtımı için piste çıkan Kenan Sofuoğlu, F-16 ile prova yarışı yaptı!

MHP'li Esin Kara'dan yerel seçimlerle ilgili ittifak açıklaması!

MHP'li Esin Kara'dan yerel seçimlerle ilgili ittifak açıklaması!

Üçüncü Havalimanına inen ilk yolcu uçağı THY'nin oldu

Üçüncü Havalimanına inen ilk yolcu uçağı THY'nin oldu

Ecem Balcı'nın katil zanlısından şoke eden iddia: Annesinin sevgilisinden hamileydi!

Ecem Balcı'nın katil zanlısından şoke eden iddia: Annesinin sevgilisinden hamileydi!

CHP'li Muharrem Erkek'ten Rahip Brunson ile ilgili çarpıcı iddia: 12 Ekim'de serbest kalabilir!

CHP'li Muharrem Erkek'ten Rahip Brunson ile ilgili çarpıcı iddia: 12 Ekim'de serbest kalabilir!

ABD Büyükelçiliği'nden rahip Brunson için önemli açıklama!

ABD Büyükelçiliği'nden rahip Brunson için önemli açıklama!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.