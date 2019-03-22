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Seyhmus Diken'in Diyarbakır'ı: Burası artık doğup büyüdüğüm yer değil

22.03.2019 12:29 | Son Güncelleme

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde doğup büyüyen yazar Şehmus Diken ile Sur sokakları anlatıyor. Kentteki değişimleri yazdığı 22 kitapla kayıt altına alan Diken, 'Burası artık doğup büyüdüğüm yer değil, oraya bakınca büyük bir boşluğa düşmüş gibi hissediyorum' diyor.

Seyhmus Diken'in Diyarbakır'ı: Burası artık doğup büyüdüğüm yer değil

https://www.youtube.com/watch?v=DAh5wI1W3qw

Diyarbakır'ın tarihi ve kültürünü kentteki değişimleri yazdığı 22 kitapla kayıt altına alan yazar Şehmus Diken ile konuştuk.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde doğup büyüyen yazar ile Sur sokaklarını gezdik, Sur ilçesinde ve Diyarbakır'daki değişimleri anlattı. Nasıl bir Diyarbakır istediğini söyledi.

Büyüdüğü mahallere uzaktan bakan yazar, 'Burası artık doğup büyüdüğüm yer değil, oraya bakınca büyük bir boşluğa düşmüş gibi hissediyorum' diyor.

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