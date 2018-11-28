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Şeyhmus Tatlıcı'nın 18 yıl hapsi istendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2018 16:46 | Son Güncelleme

MERHUM İşadamı Şeyhmus Tatlıcı'nın kendisiyle aynı ismi taşıyan oğlu hakkında eşini hamile olduğu dönemde yaraladığı ve cinsel saldırı, hakaret ile tehdit suçlarını işlediği gerekçesiyle 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın görülmesine başlandı.

Hayati ARIGAN/İSTANBUL (DHA) MERHUM İşadamı Şeyhmus Tatlıcı'nın kendisiyle aynı ismi taşıyan oğlu hakkında eşini hamile olduğu dönemde yaraladığı ve cinsel saldırı, hakaret ile tehdit suçlarını işlediği gerekçesiyle 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın görülmesine başlandı. Hakim huzurunda iddiaları reddeden sanık Şeyhmus Tatlıcı, "Kendisi benden boşanmak istememektedir. Boşanma davasına delil üretmek için yapılan hareketlerdir bunlar" dedi. Melisa Tatlıcı ise olay günü eşinden 6 saat eziyet gördüğünü öne sürerek, "Benden uygunsuz şeyler isteyerek puanlama yapıyordu. Yapmadığımda bana on üzerinden dört puan aldın' diyordu. Cinsel ilişki sırasında şiddet eylemlerinde bulunuyordu" dedi. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne açılan davanın iddianamesinde Şeyhmus Tatlıcı'nın Kanlıca'daki evinde geçtiğimiz 31 Temmuz günü yaşandığı ileri sürülen olay şöyle anlatıldı; 30 yaşındaki Şeyhmus Tatlıcı'nın, cep telefonuna eski kız arkadaşının yolladığı mesajı, 25 yaşındaki eşi Melisa Tatlıcı gördü. Bunun üzerine çiftin arasında tartışma çıktı. Şeyhmus Tatlıcı, 32 haftalık hamile eşine hakaretlerde bulundu. Eline aldığı kolonya şişesini göstererek, 'Seni yakacağım' şeklinde tehdit savurdu. Bununla da yetinmeyip, genç kadının kollarını sıktı, bileklerine tırnaklarını geçirdi. Yüzüne sprey sıkıp, temizlik sopasıyla bacağına vurdu. Yaralanan kadına cinsel saldırıda bulundu. İLK DURUŞMASINDA İKİ TARAF DA HAZIR BULUNDU İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ilk duruşması bugün yapıldı. Duruşmaya tutuksuz sanık Şeyhmus Tatlıcı, avukatları Kezban Hatemi, Nezihe Hıdıroğlu ve Uğur Uğurlu ile katılırken Melisa Tatlıcı, avukatı Pınar Horasan ile geldi. Şeyhmus Tatlıcı, ifadesinde eşine boşanma davası açtığını ancak kendisinden boşanmak istemeyen Melisa Tatlıcı'nın kurgu olarak bu iddiaları ortaya attığını ileri sürdü. Aralarında olay günü tartışma çıktığını kabul eden Tatlıcı, suçlamaları reddetti. Eşinin, telefonunu karıştırması üzerine tartışmanın başladığını anlatan Şeyhmus Tatlıcı, "Eski kız arkadaşımın attığı mesajı görünce kıskançlık krizine girdi. Evden ayrılmak istedim. Bana engel oldu. Avukatım Kezban Hatemi'yi aradım. O da kendisiyle konuştu ancak sakinleştirmeyi başaramadı" dedi. “BOŞANMAK İSTEMEDİĞİ İÇİN DELİL ÜRETMEK İSTİYOR" Olaydan bir gün sonra eşinin doktora giderek, rapor aldığını belirten Tatlıcı, "Boşanma davasına delil üretmek için yapılan hareketlerdir bunlar. Melisa'nın bu tarz hareketleri başkalarına yaptığını da düşünüyorum. Eşim benden boşanmak istememektedir. Bu hayatın olağan akışına aykırıdır" diye konuştu. MELİSA TATLICI: OLMUYOR SENİ YAKACAĞIM Eşiyle halen boşanma davası süren ve aile konutundan icra yoluyla çıkarıldığını anlatan Melisa Tatlıcı "Sanık bana iddianamede geçenden daha fazla hakaret etmiştir. Eline kolonya şişesini alarak 'Yok artık olmuyor. Seni Yakacağım' dedi. 32 haftalık hamile olmama rağmen kolumu sıkarak, tırnaklarını bileklerime geçirip beni yerlerde sürükledi. Yüzüme sprey sıktı. Tekme attığı temizlik fırçasının sopası bacağıma geldi" dedi. “PUANLAMA YAPIYORDU" Eşinin kendisine cinsel saldırıda da bulunduğunu öne süren Melisa Tatlıcı, "Benden uygunsuz şeyler isteyerek puanlama yapıyordu. Yapmadığımda bana on üzerinden dört puan aldın' diyordu. Cinsel ilişki sırasında şiddet eylemlerinde bulunuyordu" diye konuştu. Şu an 14 aylık oğullarının bulunduğunu belirten Melisa Tatlıcı yaşananlara rağmen eşinden boşanmak istemediğini söyledi. 2016 yılının Haziran ayında severek evlendiği eşinin hamileliğinin ilk gününden itibaren kendisini boşanmaya zorladığını ileri süren Melisa Tatlıcı, "Tartışmanın kaynağı telefonunda birçok kadınla mesajlaşmasını görmem. Mesajlardan birini yolladığı kadın, evlilik yıldönümümde beni bırakarak Bodrum'daki evinde birlikte olduğu kadınlardan biriydi" dedi. KIZINA, ANNESİ TANIK OLDU Melisa Tatlıcı'nın tanık olarak dinlenen annesi Gülay Koşkal da, "Olaylar sırasında kızım beni aramış. Toplantı da olduğum için telefonu duymamışım. Telefonu açtığımda ise ağlıyordu. Eşinin kendisini dövdüğünü söyledi. Hemen eve çağırdım. Üstünü değiştirirken vücudundaki izleri gördüm" dedi. DURUŞMA TANIKLARIN DİNLENMESİ İÇİN ERTELENDİ Şeyhmus Tatlıcı'nın avukatı Kezban Hatemi ise "Huzurunuzdaki müvekkilim şeytanlaştırılıyor. Şikayetçi ise melek rolüne büründürülüyor. Olay külliyen yalandır. İddiaların kurgu olduğunu deliller ve fotoğraflarıyla ispat edeceğiz" diye konuştu. Mahkeme duruşmayı tanıkların dinlenmesi için erteledi.

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