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Şeyhmus Tatlıcı’nın eşine cinsel saldırıdan yargılandığı dava karara bağlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 18:14 | Son Güncelleme

Merhum iş adamı Şeyhmus Tatlıcı’nın kendisiyle aynı ismi taşıyan oğlu, boşanma aşamasındaki eşine cinsel saldırıda bulunduğu ve darp ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.Merhum iş adamı Şeyhmus Tatlıcı’nın kendiyle aynı ismi taşıyan oğlunun boşanma aşamasındaki eşi Melissa Tatlıcı’ya cinsel saldırı ve darp uyguladığı iddiasıyla ‘hakaret’, ‘tehdit’, ‘cinsel saldırı’ ve ‘kasten yaralama’ suçlarından 18 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı dava karara bağlandı.

Merhum iş adamı Şeyhmus Tatlıcı’nın kendisiyle aynı ismi taşıyan oğlu, boşanma aşamasındaki eşine cinsel saldırıda bulunduğu ve darp ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Merhum iş adamı Şeyhmus Tatlıcı’nın kendiyle aynı ismi taşıyan oğlunun boşanma aşamasındaki eşi Melissa Tatlıcı’ya cinsel saldırı ve darp uyguladığı iddiasıyla ‘hakaret’, ‘tehdit’, ‘cinsel saldırı’ ve ‘kasten yaralama’ suçlarından 18 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada müşteki Melissa Tatlıcı ile tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşmada İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi avukatları gözlemci olarak yer aldı.

“Mahkemenin vicdanına sığınıyorum”
Duruşmada sanık Şeyhmus Tatlıcı hakkında şikayetlerinin devam ettiğini belirten müşteki Melissa Tatlıcı, “Cinsel saldırı ve darba maruz kaldım. Anlatmak benim için zordur. Olay günü yaşananlara ilişkin hiçbir şeye rıza göstermedim. Mahkemenin vicdanına sığınıyorum” ifadelerini kullandı.
Müşteki Melissa Tatlıcı’nın ardından söz alan avukatları, müvekkillerinin 8.5 aylık hamile iken cinsel saldırıya uğradığını bu nedenle sanığın cezalandırılmasını talep etti. Sanık Şeyhmus Tatlıcı’nın duruşmada olmaması dolayısıyla kararın açıklanmasının öncesinde sanık adına son sözleri sorulan sanık avukatları, sanık üzerine atılı suçların unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraatini talep etti.

3 suçtan beraat 1 suçtan ceza
Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Şeyhmus Tatlıcı’nın ‘tehdit’, ‘hakaret’ suçlarını işlediğinin sabit olmaması nedeniyle beraatine karar verdi. Sanığın Melissa Tatlıcı’ya karşı işlediği ‘kasten yaralama’ suçunun ‘cinsel saldırı’ suçu içerisinde eridiği gerekçesiyle beraatine karar veren mahkeme, sanığın cinsel davranışlarla vücut dokunulmazlığını ihlal ettiği gerekçesiyle 12 yıl hapis cezasına hükmetti. Sanık Şeyhmus Tatlıcı’nın yargılama sürecindeki tutum ve davranışlarını lehe sayan mahkeme, hapis cezasını 10 yıla indirerek, hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol hükümleri uygulanmasına karar verdi.

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