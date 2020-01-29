Şeyhmus Tatlıcı'ya, eşine karşı darp ve cinsel saldırı suçundan 10 yıl hapis

İSTANBUL (AA) - Şeyhmus Tatlıcı, eşi Melissa Tatlıcı'yı darbedip, cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Şeyhmus Tatlıcı katılmadı. Müdahil Melissa Tatlıcı ve taraf avukatları ise duruşmada hazır bulundu.

Son iddiaları sorulan Melissa Tatlıcı, sanık hakkındaki tüm şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, "Ben cinsel saldırı ve darba maruz kaldım. Bunları anlatmak benim için zor. Olay günü yaşananlara ilişkin olarak hiçbir şeye rıza göstermedim. Mahkemenin vicdanına sığınıyorum." dedi.

Müştekinin avukatı, müvekkilinin olay nedeniyle darp raporu ve sanık hakkında uzaklaştırma kararı aldığını, 30 Ocak 2018'de ise suç duyurusunda bulunduklarını anlatarak, "Cinsiyetçi ön yargılarla hareket eden sayın savcının beyanlarına katılmıyoruz. Sanık aleyhine yorumlanması gereken deliller mağdur aleyhine yorumlanmıştır. Sanığın cezalandırılmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet savcısı da söz alarak önceki celsede verdiği mütalaayı tekrar ettiğini söyledi.