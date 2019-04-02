İSTANBUL (AA) - Yönetmenliğini Seyid Çolak’ın üstlendiği, TRT'nin ortak yapımcısı olduğu "Kapan" filmi, dünya prömiyerini Rusya'da yapacak.

Seyid Çolak'ın ilk uzun metraj filmi olan Kapan, 18 Nisan'da başlayacak 41. Moskova Uluslararası Film Festivali’nde büyük ödül için yarışacak.

"Kapan" filminin ekibi, 19 ve 20 Nisan'da gerçekleştirilecek gösterimin ardından yapılacak basın toplantısına katılacak.

İlk kez 1959'da düzenlenen festivalin yarışma filmleri bu yıl, Kim Ki Duk'un başkanı olduğu, Semih Kaplanoğlu, Valia Santella ve Irına Apeximova'dan oluşan jüri tarafından değerlendirilecek.

Filmin senaryosunu Güven Adıgüzel’le birlikte yazan Çolak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, film için ilk günden bu yana köklü bir festivalde açılış yapmayı çok istediklerini söyledi.

Moskova Uluslararası Film Festivali’nde ilk kez seyircinin karşısına çıkacak olmaktan dolayı yaşadığı mutlululuğu dile getiren Çolak, "Beni, oyuncularımızı ve ekibimizi fazlasıyla heyecanlandırıyor. Ekipçe festivalde olacağız. Filmimiz Mada isimli adada geçiyor ve buradaki karakterlerin hayatlarına odaklanmaya çalışıyoruz." dedi.