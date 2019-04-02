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Seyid Çolak’ın "Kapan"ı Rusya'da Türkiye'yi temsil edecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 19:22 | Son Güncelleme

TRT'nin ortak yapımcısı olduğu Seyid Çolak’ın ilk uzun metraj filmi "Kapan", 41. Moskova Uluslararası Film Festivali’nde büyük ödül için yarışacak - Seyid Çolak: - "İnsan psikolojisi, doğa-insan çatışması üzerine bir hikaye anlatmaya çalıştık. Yolumuz açık olsun. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeyi umut ediyoruz"

İSTANBUL (AA) - Yönetmenliğini Seyid Çolak’ın üstlendiği, TRT'nin ortak yapımcısı olduğu "Kapan" filmi, dünya prömiyerini Rusya'da yapacak.

Seyid Çolak'ın ilk uzun metraj filmi olan Kapan, 18 Nisan'da başlayacak 41. Moskova Uluslararası Film Festivali’nde büyük ödül için yarışacak.

"Kapan" filminin ekibi, 19 ve 20 Nisan'da gerçekleştirilecek gösterimin ardından yapılacak basın toplantısına katılacak.

İlk kez 1959'da düzenlenen festivalin yarışma filmleri bu yıl, Kim Ki Duk'un başkanı olduğu, Semih Kaplanoğlu, Valia Santella ve Irına Apeximova'dan oluşan jüri tarafından değerlendirilecek.

Filmin senaryosunu Güven Adıgüzel’le birlikte yazan Çolak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, film için ilk günden bu yana köklü bir festivalde açılış yapmayı çok istediklerini söyledi.

Moskova Uluslararası Film Festivali’nde ilk kez seyircinin karşısına çıkacak olmaktan dolayı yaşadığı mutlululuğu dile getiren Çolak, "Beni, oyuncularımızı ve ekibimizi fazlasıyla heyecanlandırıyor. Ekipçe festivalde olacağız. Filmimiz Mada isimli adada geçiyor ve buradaki karakterlerin hayatlarına odaklanmaya çalışıyoruz." dedi.

Çolak, filmin hikayesine değinerek, "İnsan psikolojisi, doğa-insan çatışması üzerine bir hikaye anlatmaya çalıştık. Oyuncularımız ve ekip arkadaşlarımızla birlikte özverili hareket ederek güzel bir süreç yaşadık. Ayrıca bu filmin oluşmasında maddi anlamda destek olan Kültür ve Turizm Bakanlığı ve TRT'ye çok teşekkür etmek isterim. Yolumuz açık olsun. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeyi umut ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan "İlk Filmini Çekecek Yönetmen" kategorisinde destek alan filmin oyuncu kadrosunda Onur Dilber, Münibe Millet, Serkan Altıntaş, Yasemin Girgin, Sami Aksu, Güliz Oktar, Yüksel Akça ve Birol Cürgül gibi isimler bulunuyor.

Çekimleri Mada Adası, Ardahan Çıldır Gölü, Beyşehir Gölü, Isparta Yukarıtırtar Köyü'nde yapılan "Kapan", bir adada yaşam süren beş balıkçı arkadaşın, aralarından birisinin nedeni bilinmeyen bir şekilde ortadan kaybolmasıyla değişen tek düze hayatlarına odaklanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Moskova Uluslararası Film Festivali Seyid Çolak

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