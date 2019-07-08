Seyidoğlu Baklava'dan ihtiyati tedbir talebi

Gaziantepli Habeş Seyidoğlu Baklavaları ve Uluslararası Nakliyat Sanayi Ticaret Limited şirketi avukatınca, Bakırköy 1. Fikri Sinai Haklar Hukuk Mahkemesine sunulan dilekçede, firmanın geçen yıl "Seydioğlu Baklava AŞ" hakkında marka hakkına tecavüzün tespiti, markanın kullanımının önlenmesi ve bu hususta ihtiyati tedbir kararı verilmesi talebiyle mahkemeye başvurduğu, ancak mahkemenin bu talebi reddettiği hatırlatıldı.

İSTANBUL (AA) - Seyidoğlu firması, Pendik'te içinde hamile kadının bulunduğu araca saldırı olayına ilişkin tutuklanan şüpheliler Hasan Sel ve Hüseyin Sel'in sahibi olduğu "Seydioğlu Baklava AŞ" ile isim benzerliğinden dolayı süregiden zararın artmaması için ihtiyati tedbir kararı verilmesi talebiyle mahkemeye başvurdu.

Davalı şirketin yetkilileri olan Hasan Sel ve Hüseyin Sel'in trafikte seyreden ve hamile bir kadın tarafından kullanılmakta olan bir arabanın önünü kestiği, hakaretler ederek aracın üzerine çıkıp zarar verdiği belirtilen dilekçede, olayın görüntülerinin sosyal medyada hızla yayılmasının ardından söz konusu fiili gerçekleştiren kişilerin davalı Seydioğlu Baklava'nın kurucusu ve yetkilileri olduklarının anlaşıldığı aktarıldı.

Dilekçede, şunlar kaydedildi:

"Davalının markası ile müvekkilin markası arasında yalnızca bir harf farkının bulunması ve davalının markasını müvekkilin markasına yaklaştırarak kullanması nedeniyle vatandaşlar nezdinde karışıklık oluşmuştur. Olayın sosyal medyada infial yaratması üzerine, tepkilerini göstermek isteyen vatandaşlar müvekkil şirket şubelerini ve genel merkezini defalarca aramış ve müvekkil

şirket çalışanlarına sinkaflı küfürler etmiştir. Müvekkil şirket sosyal medyada hedef gösterilmiş ve ürünlerinin boykot edilmesi istenmiştir. Müvekkil ciddi bir itibar kaybına ve telafisi imkansız zararlara uğramıştır. Tüm bu hususlar davalının müvekkilin markasını taklit etmesi yüzünden meydana gelmiştir."