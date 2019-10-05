Seyir halinde alev alan kamyonete jandarmadan müdahale

İzmir’in Aliağa ilçesinde, hareket halindeyken ön tekerlerden çıkan dumanı gören jandarma, şoförü araçtan indirerek alevlere yangın tüpüyle müdahale etti.

Aliağa ilçesi Karakuzu Mahallesinde, Aliağa istikametine seyir halinde olan 06 FZ 6249 plakalı kamyonet, jandarma kontrol noktasında girdiğinde teker kısmında alev aldı. Uygulama yapan Aliağa İlçe Jandarma Trafik Tim Komutanlığı personeli, yangını hemen fark etti ve aracı durdurdu. Daha sonra şoförü aşağıya indiren ekipler, ekip arabasında bulunan yangın tüpüyle yangına müdahale etti. Jandarmanın bu kritik müdahalesi, olası bir facianın da önüne geçti.

Ardından bölgeye gelen İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, araçta soğutma çalışması yaptı. Yangında can kaybı olmaması herkesi sevindirdi.



