Seyir halinde alev alan mobilya yüklü kamyonet yandı

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da hareket halindeyken alev alan mobilya yüklü kamyonet, yangında kullanılamaz hale geldi. Samsun- Sinop karayolunda gece yarısı , H.T. yönetimindeki 12 AV 030 plakalı mobilya yüklü kamyonet, hareket halindeyken alev aldı. H.T. aracı sağa çekip, yanındaki 3 kişi ile birlikte kamyoneti terk etti. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, alevlere müdahale ederek, yangını söndürdü. Yangında kamyon ve mobilyalar kullanılamaz hale geldi.

