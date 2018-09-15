Seyir halinde alev alan TIR yandı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Söke ilçesinde hareket halindeyken motor kısmından alev alan TIR, yangında kullanılamaz hale geldi.
Beşparmak Dağı'ndaki bir maden ocağından yüklediği malzemeyi Güllük Limanı'na götürmek üzere yola çıkan Cengiz Yataz yönetimindeki 09 JU 457 plakalı TIR, bugün saat 11.30 sıralarında Sarıkemer Mahallesi yakınlarına geldiğinde motor kısmından alev aldı. Aracı durdurup inen Yataz, itfaiyeye haber verdi. Araç şoförü Yataz, itfaiye gelinceye kadar, yangın tüpüyle alevlere müdahale etti. Kısa süre sonra olay yerine ulaşan ekipler, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.
Çekicinin kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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