HABER

Seyir halinde alev alan TIR yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.09.2018 16:06 | Son Güncelleme

 AYDIN'ın Söke ilçesinde hareket halindeyken motor kısmından alev alan TIR, yangında kullanılamaz hale geldi.

Seyir halinde alev alan TIR yandı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Söke ilçesinde hareket halindeyken motor kısmından alev alan TIR, yangında kullanılamaz hale geldi.
Beşparmak Dağı'ndaki bir maden ocağından yüklediği malzemeyi Güllük Limanı'na götürmek üzere yola çıkan Cengiz Yataz yönetimindeki 09 JU 457 plakalı TIR, bugün saat 11.30 sıralarında Sarıkemer Mahallesi yakınlarına geldiğinde motor kısmından alev aldı. Aracı durdurup inen Yataz, itfaiyeye haber verdi. Araç şoförü Yataz, itfaiye gelinceye kadar, yangın tüpüyle alevlere müdahale etti. Kısa süre sonra olay yerine ulaşan ekipler, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.
Çekicinin kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Seyir halinde alev alan TIR yandıSeyir halinde alev alan TIR yandıSeyir halinde alev alan TIR yandıSeyir halinde alev alan TIR yandı

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Yeniden hayata döndülerYeniden hayata döndüler
Kahvede uyuşuturucu çatışması: 2 ölü, 2 yaralıKahvede uyuşuturucu çatışması: 2 ölü, 2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ozan Tufan gitmek istediği takımı açıkladı

Ozan Tufan gitmek istediği takımı açıkladı

Fuhuş yapan kadının ibretlik itirafları!

Fuhuş yapan kadının ibretlik itirafları!

Halit Ergenç ve Bergüzar Korel kararını verdi

Halit Ergenç ve Bergüzar Korel kararını verdi

Mahkeme yasak aşk itirafıyla sarsıldı!

Mahkeme yasak aşk itirafıyla sarsıldı!

AK Partili Mehmet Metiner: Meclis'te israf had safhadaydı

AK Partili Mehmet Metiner: Meclis'te israf had safhadaydı

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na olay sözler: İspatlasınlar siyaseti bırakırım!

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na olay sözler: İspatlasınlar siyaseti bırakırım!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yeniden hayata döndüler

Yeniden hayata döndüler

Sahile yerleştiler... 1 tarafta 5 yıldızlı oteller diğer tarafta onlar!

Sahile yerleştiler... 1 tarafta 5 yıldızlı oteller diğer tarafta onlar!

Yaşam kalitesi en yüksek şehirler belli oldu!

Yaşam kalitesi en yüksek şehirler belli oldu!

Minik Ece'nin adımları tüm ‘Ece'lere umut olacak

Minik Ece'nin adımları tüm ‘Ece'lere umut olacak

Dolu yağışı Tokat’ın Reşadiye ilçesini beyaza bürüdü

Dolu yağışı Tokat’ın Reşadiye ilçesini beyaza bürüdü

İstanbul Pendik’te yakalanan dilencinin üzerinden çıkanlar şoke etti!

İstanbul Pendik’te yakalanan dilencinin üzerinden çıkanlar şoke etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.