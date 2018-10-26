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Seyir halinde alev aldı, 3 aracı daha yaktı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.10.2018 09:10 | Son Güncelleme

İZMİR'in Bornova ilçesinde, seyir halindeyken motor bölümü alev alan otomobil, park edilmiş 3 araca çarptı.

Seyir halinde alev aldı, 3 aracı daha yaktı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Bornova ilçesinde, seyir halindeyken motor bölümü alev alan otomobil, park edilmiş 3 araca çarptı. Otomobilden inen sürücü kaçarken, olayda 4 araç yanarak zarar gördü.
Olay, bugün saat 03.00 sıralarında Işıklar Mahallesi 4. Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen 35 UF 268 plakalı otomobilin, seyir halindeyken motor bölümünden alevler yükselmeye başladı. Alevlerden önünü göremeyen sürücü park halindeki araçlara çarptı. Otomobilden inen sürücü, olay yerinden koşarak uzaklaştı. Yol kenarındaki 06 GC 6112 minibüs, 34 SK 2863 plakalı kamyonet ile 35 MH 292 plakalı otomobil de yanarak zarar gördü. Durumun bildirilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yanan araçları söndürdü.
Olayda dört araç zarar görürken, polis çevredeki güvenlik ve MOBESE kameralarını incelemeye alarak, kaçan sürücüyü belirlemek için çalışma başlattı.

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