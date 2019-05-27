HABER

Seyir halinde giden otomobil alev alev yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.05.2019 12:01 | Son Güncelleme

Bursa’da trafikte seyir halindeki otomobil motor kısmından alev aldı.

Seyir halinde giden otomobil alev alev yandı

Bursa’da trafikte seyir halindeki otomobil motor kısmından alev aldı. Otomobil içerisinde bulunan iki kişi, yanan araçtan kendilerini son anda dışarıya attı.
Olay, merkez Nilüfer İlçesi İzmir Yolu Caddesi Nilüfer Metro İstasyonu yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre şehir merkezi istikametinde seyir halinde bulunan 16 Z 0426 plakalı otomobil bir anda motor kısmından alev aldı. Yanmaya başlayan otomobilde bulunan sürücü ve yolcu konumundaki bir vatandaş otomobili yol ortasında durdurarak kendilerini son anda dışarıya attı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirilirken, yoldan geçen diğer sürücüler yanan otomobile yangın tüpleriyle müdahale etti. Sürücülerin müdahalesi yetersiz kalırken, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik müdahalesinin ardından yangın söndürülürken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Seyir halinde giden otomobil alev alev yandı

Seyir halinde giden otomobil alev alev yandı

Seyir halinde giden otomobil alev alev yandı

Seyir halinde giden otomobil alev alev yandı

Büyük depremin habercisi! Kıyıya vurduBüyük depremin habercisi! Kıyıya vurdu
Antalya’da 10 yaşındaki öğrencinin şüpheli ölümüAntalya’da 10 yaşındaki öğrencinin şüpheli ölümü
Tacizci mahallelinin elinden zor kurtulduTacizci mahallelinin elinden zor kurtuldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncu böyle veda etti! 'Çok iyiydik'

Ünlü oyuncu böyle veda etti! 'Çok iyiydik'

Hezimete uğrayan Çipras'tan flaş karar!

Hezimete uğrayan Çipras'tan flaş karar!

Bursa'da bin polisle dev operasyon

Bursa'da bin polisle dev operasyon

Süper Lig'de flaş başvuru! 'Küme düşme kaldırılsın'

Süper Lig'de flaş başvuru! 'Küme düşme kaldırılsın'

Son dakika Fikirtepe'de yangın! Ölü ve yaralılar var

Son dakika Fikirtepe'de yangın! Ölü ve yaralılar var

Trump'ın skandal kararı sonrası tepkiler çığ gibi büyüyor!

Trump'ın skandal kararı sonrası tepkiler çığ gibi büyüyor!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Toprak örtüp 20 gün boyunca yakıyorlar!

Toprak örtüp 20 gün boyunca yakıyorlar!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Baraj Gölü'nde kaybolan Evin Çiçek'ten kötü haber

7 yaşındaki Evin'den kötü haber

Mersin'de deniz deterjan dökülmüş gibi köpürdü! Uzmandan açıklama

Deniz deterjan dökülmüş gibi köpürdü! Uzmandan açıklama

57 yıllık evli çiftle ilgili dehşete düşüren detay! Yakınları bahçeye girdiklerinde sinir krizi geçirdi!

57 yıllık evli çiftle ilgili dehşete düşüren detay!

'Neden fotoğrafımı çekiyorsun' diye bağırınca, fotoğrafı çeken kişiyi darp ettiler

Genç kız 'Neden fotoğrafımı çekiyorsun' diye bağırınca...

Antalya'da nemden bunalan Konyaaltı Sahili’ne akın etti

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

ŞİDEF 1.Yılını İftar Programı İle Kutladı

ŞİDEF 1.Yılını İftar Programı İle Kutladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.